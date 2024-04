GF Garibaldi, Anita al veleno: il gesto che riguarda Beatrice Luzzi

Il Grande Fratello è finito ed è già iniziata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, eppure si parla ancora degli ex gieffini. Questo accade soprattutto quando c’è di mezzo Beatrice Luzzi, la quale ha rappresentato la protagonista della Casa di Cinecittà nei mesi scorsi. Ecco che nelle scorse ore è nata una polemica intorno a Giuseppe Garibaldi, il quale ha detto di non aver sentito più Anita Olivieri per tenersi buoni i fan dell’attrice.

Questa è l’idea che si sono fatti molti fan e, a quanto pare, anche la diretta interessa. Anita, infatti, ha compiuto un gesto sui social network che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori più attenti. Su Twitter si è acceso un dibattito intorno a quanto sta accadendo tra Garibaldi e la Olivieri. Pare che Giuseppe stia mentendo al pubblico che lo segue, dicendo di non essere più in contatto con Anita.

Ciò emerge dopo alcune dichiarazioni fatte dalla Olivieri, la quale ha detto di sentirsi ancora con Giuseppe. Non solo, l’ex concorrente del GF ha anche anticipato che starebbero pianificando di rivedersi in Calabria. Queste parole sono in contrasto con quanto, invece, dichiarato da Giuseppe, appunto:

“Non lo so se vedrò Anita, non ho sentito nessuno, devo prima pensare un po’ a me stesso. Non ho contattato nessuno né Paolo né Max. Con Anita non ci siamo sentiti, non del tutto”

non indovinerai mai a chi è piaciuto questo tuo commento 😄 un saluto ai #beabaldi #GrandeFratello pic.twitter.com/1RJLfgQczY — Il Bene e il Male (@spalle_al_led) April 11, 2024

A questo punto, il pubblico che li segue ha iniziato a chiedersi: chi sta mentendo tra i due? C’è chi è convinto che Garibaldi stia cercando di tenersi buoni i fan di Beatrice Luzzi, in quanto intende lavorare del mondo dello spettacolo. Come si nota sui social, Giuseppe si trova attualmente con Massimiliano Varrese e Paolo Masella.

Di Anita nessuna traccia, se non un like con cui confermerebbe l’ipotesi dei fan. “Non l’arrivista che per tenersi buoni i fan di Bea finge di non sentirsi con Anita. Non si smentisce mai”, queste le parole di un utente su Twitter, a cui la Olivieri ha messo un bel ‘mi piace’.

Il gesto sembra parlare chiaro: l’ex gieffina potrebbe voler così far sapere ai suoi fan che in realtà Garibaldi starebbe mentendo. Il pubblico è diviso al riguardo. Intanto, Beatrice ha escluso qualsiasi ritorno di fiamma con Giuseppe fuori dalla Casa di Cinecittà.

Tra loro c’è stato un riavvicinamento nell’ultimo periodo, con la rottura avvenuta nel rapporto di amicizia tra Anita e Garibaldi. Questo non è bastato per la maggior parte dei fan della Luzzi, tanto che non è stato perdonato per gli errori del passato ed è uscito dalla Casa prima della finale, in lacrime.