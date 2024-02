GF: furiosa lite tra Beatrice e Vittorio. Lui vorrebbe abbandonare

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi ormai sembra sempre più incrinato. Dopo ciò che è accaduto nella puntata di lunedì 5 febbraio i due non si sono più confrontati e a malapena si salutano in Casa.

Vittorio, durante la puntata, ha deciso di prendere pubblicamente le distanze dall’attrice, poiché secondo lui stava sbagliando e si è rimangiato ciò che aveva detto nelle clip. La Luzzi è stata umiliata e bersagliata in trasmissione tanto da avere una discussione anche con Alfonso Signorini in confessionale e poi con gli autori la notte stessa. Nonostante sia stata molto male, Vittorio ha pensato a se stesso e “alla brutta situazione in cui lo aveva messo“. Così facendo si è giocato la stima e la fiducia da parte di Beatrice che ha deciso di interrompere il loro rapporto ed ignorarlo completamente.

Da qualche giorno, il giovane ha rivelato di essere molto dispiaciuto di questa situazione ma non capisce cosa ha portato la Luzzi a fare questo passo indietro, ritenendo di non aver sbagliato nulla. Ma ha sempre evitato il confronto, ciò fino alla notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio.

L’indiscrezione sul litigio

Secondo un’indiscrezione pare che ci sia stata un’importante litigata tra i due, ma la pagina ufficiale del Grande Fratello non ha pubblicato nessun video a tal proposito. A dare la notizia Amedeo Venza. Pare anche che la lite è stata talmente furiosa che Menozzi abbia espresso il parere di voler lasciare la Casa perché “si sente oppresso“. Questa mattina poi a Greta Rossetti ha rivelato di non sapere come comportarsi e che secondo lui dovrebbe essere Beatrice a fare un passo in avanti.

vitto e bea sta notte hanno litigato #grandefratello pic.twitter.com/u7BUSJm6Fg — gre || 🪩🐆 (@geminiqnx) February 10, 2024

Dopo settimane in cui dava ragione a chiunque si trovava di fronte, ora Vittorio si è ritrovato a dover fare una scelta e, pensando di fare una bella figura, ha deciso di tradire colei che lo ha sempre sostenuto. Probabilmente ora si sta pentendo tantissimo e si nota come il suo umore sia di molto peggiorato.

Nel frattempo, Greta sta cercando di sfruttare in tutti i modi questa situazione per stare più vicina possibile al giovane ed ottenere le clip tante desiderate.