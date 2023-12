GF, fuorionda: Signorini furioso con Anita, autori nel caos

Secondo alcune segnalazioni, sembra che durante la pubblicità dell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini abbia mostrato malcontento verso alcuni concorrenti e soprattutto nei confronti di Anita Olivieri. Anzi, un utente che era tra il pubblico della trasmissione, su Instagram, ha svelato che la ramanzina alla gieffina non era prevista nella scaletta.

Durante la puntata del 30 dicembre, ci si aspettava un clima abbastanza disteso, ma anche questa volta le discussioni hanno fatto da padrone. Il tutto è iniziato con Beatrice Luzzi protagonista di ogni dinamica e ‘vittima’ degli attacchi e delle offese degli altri concorrenti, ma lei, come sempre, ha saputo difendersi. Poi inaspettatamente, Alfonso ha rimproverato Anita. Il conduttore ha detto di essersi sentito offeso per come, durante il daytime, la ragazza ha deriso il sacramento del battesimo.

Secondo quanto riportato da questa segnalazione, la ramanzina non solo non era prevista, ma gli autori avrebbero cercato di fermare il conduttore in tutti i modi.

“Quelle cose le ha tirate fuori dal nulla, infatti gli autori con i cartelloni gli segnalavano di non dire nulla. Lo volevano fermare ma non c’è stato verso. Lui quella cosa l’ha dovuta dire perché si è sentito toccato“

ALFONSO SEI LA NOSTRA CERTEZZA TI AMIAMO#grandefratello #luzzers pic.twitter.com/WVQa4pJ2QE — callate la puta boca (@Klaus2399) December 31, 2023

Sempre secondo questo spettatore, sembra che al rientro dalla pubblicità, Signorini sia stato avvertito del fatto che Anita fosse in lacrime e che avesse espresso la volontà di abbandonare. A ciò, il conduttore avrebbe risposto: “Ma chissene frega, è una ragazzina“.

Anche Amedeo Venza ha pubblicato una segnalazione simile, di una persona che era tra il pubblico, in studio: “Sono volati stracci, come si suol dire. Alfonso diceva che non ne poteva più di questi concorrenti soprattutto era contro Federico per aver nominato Rosanna ‘a caso’. Gli autori cercavano di calmare la situazione”.

Secondo diverse segnalazioni, dunque, Alfonso sarebbe furibondo e sarebbe arrivato a non sopportare più la maggior parte dei concorrenti. In molti spettatori, ad esempio, hanno notato anche come ha dileguato in fretta e bruscamente Marco Maddaloni in confessionale, in puntata.

Lo scontro Anita- Beatrice

Durante la scorsa puntata del reality, Anita è stata rimproverata dal conduttore per aver deriso il sacramento del battesimo. Cosa che Beatrice ha commentato con un “lei è sempre dissacrante“. Nonostante il termine non fosse denigratorio sembra che abbia infastidito molto la giovane che è andata su di giri. Ha iniziato a piangere, ad urlare, a minacciare di voler abbandonare. A lei si è aggiunta Rosy Chin, in sua difesa.

Al rientro dalla pubblicità, infatti, i telespettatori hanno assistito ad una scena abbastanza patetica a causa delle reazioni esagerate avuta da parte delle due contro Beatrice. Alfonso, subito dopo, ha fatto fare loro un confronto, ma la Luzzi ha mantenuto il punto, non facendosi impietosire dalle lacrime della Olivieri. Le due non si sono riappacificate ma non c’è stato nessun abbandono.