GF, frecciatina di Beatrice Luzzi contro i gieffini: perché ha ragione

L’atmosfera al Grande Fratello si fa sempre più frizzante e gli animi tra la nuova opinionista, Beatrice Luzzi, e alcuni degli attuali gieffini si sono scaldati più volte nel corso di queste prime settimane di reality. Nelle ultime ore, lo scontro ha visto protagonisti l’ex gieffina e Iago Garcia in primis. Infatti, già nel corso della puntata andata in onda ieri sera, lunedì 7 ottobre, la Luzzi aveva risposto per le rime a Garcia, rispedendo al mittente le accuse di essere un’abile stratega paragonata a una delle streghe di Macbeth. Sbollita la rabbia iniziale, poco fa l’opinionista è tornata sull’argomento e, con un breve post sulla sua pagina Instagram, ha letteralmente asfaltato Garcia.

Non è certo una novità che l’atteggiamento di Beatrice Luzzi nel corso delle puntate del Grande Fratello possa essere definito irriverente e provocatorio. C’è anche da dire che però, la Luzzi è un’opinionista e come tale, ha quasi il dovere di accendere discussioni e tenere i gieffini sul filo del rasoio. Tutto ciò è infatti essenziale al fine di stuzzicare l’interesse del pubblico e tenere viva la fiamma del reality. Evidentemente però, non a tutti questo modo di fare piace.

Il post di Beatrice Luzzi spiegato bene

Prima di analizzare il post dell’opinionista è necessario fare un piccolo passo indietro per capire bene e ricapitolare cos’è successo. Nelle ultime ore infatti, Luca Calvani, Iago Garcia e Shaila Gatta, chiacchierando tra di loro hanno espresso un parere piuttosto forte sulla Luzzi.

A iniziare è stato Calvani che ha tirato in ballo Beatrice, confessando di non essere ancora riuscito a capirla fino in fondo. Successivamente, Iago Garcia ha affondato il colpo definendola un’abile stratega con una personalità al pari di quella di una delle tre streghe di Macbeth: “Attenzione perché lei è intelligente come la strega di Macbeth. Sì, lei è come una delle tre streghe di Macbeth.”

Un’analogia sapientemente utilizzata da Garcia per sottolineare le apparenti doti manipolatorie della Luzzi che, stando alla versione dei fatti del gieffino, sarebbe quindi in grado di manovrare tutte le dinamiche all’interno della Casa, cambiandole a proprio piacimento. Esattamente come farebbe un burattinaio.

“Moi je suis la visionnaire: prevedo il futuro… ma non lo manipolo! C’è una bella differenza! Attenzione: nel corso dei secoli le donne con un pensiero libero ed il coraggio di esporlo sono spesso state tacciate di stregoneria… e mandate al rogo!” . Queste le poche ma pungenti parole di Beatrice sulle dichiarazioni di Garcia e compagni.

Una cosa va detta: anche in questa occasione la Luzzi ha dato prova della sua cultura e della sua capacità di mettere con le spalle al muro chi la critica senza usare toni accesi od offensivi. Con una brevissima didascalia infatti, l’opinionista ha asfaltato Garcia dimostrando anche di avere pienamente ragione. Vediamo perché.

Il paragone fatto da Garcia è infatti stato molto forte dal momento che, storicamente, il termine “strega” è sempre stato utilizzato, come sottolineato anche dalla stessa Luzzi, con accezione totalmente negativa. Le streghe erano infatti perlopiù donne che venivano spesso condannate a morte al fine di essere messe a tacere in quanto considerate sovversive. Ecco quindi perché, il paragone di Garcia è stato, da un lato eccessivo, ma anche potenzialmente pericoloso. Opinione con la quale, stando ai commenti lasciati sotto al post, molti fans dell’attrice si trovano d’accordo.