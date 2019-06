Gf, Francesca e Gennaro rottura definitiva? Dure confessioni

Francesca e Gennaro, il rapporto si è rotto? Al Grande Fratello duri confessionali

Rottura definitiva tra Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello? Ebbene nelle ultime ore tra i due gieffini c’è un’aria davvero tesa. Mentre la prima si trova attualmente al televoto contro Enrico ed Erica per entrare in finale, Gennaro è stato il primo finalista di questa edizione. Bisogna attendere, pertanto, per scoprire se Francesca riuscirà ad arrivare fino alla fine di questo percorso. Nel frattempo, la De André, dopo la diretta della puntata di ieri, si è lasciata andare a una dura discussione con Gennaro. Quest’ultimo si è mostrato profondamente deluso dall’atteggiamento di Francesca, che secondo lui l’avrebbe fatto passare come un ragazzo che corre dietro alle donne. Secondo la gieffina, però, il suo compagno d’avventura avrebbe frainteso le sue parole durante la diretta. Nessun chiarimento tra loro, ma solo dure e tristi parole, tanto che gli altri gieffini si dicono già stufi di questi scontri. In particolare, Daniele Dal Moro spera che durante quest’ultima settimana sia serena per tutti. Ma sembra proprio che tra Francesca e Gennaro non tornerà il sereno, almeno per ora.

Francesca De André furiosa con Gennaro Lillio: “Sono schifata…”

Forti confessionali quelli di Francesca e Gennaro, che sembrano aver rotto definitivamente il loro rapporto. Potrebbe tornare presto la pace, ma intanto le loro parole fanno pensare il contrario. Infatti, la De André si dice “schifata” per quanto accaduto ieri. Non solo, Francesca, dopo aver gettato il dolce di Gennaro, ha chiesto di poter lasciare il reality. Nel confessionale, la giovane dichiara di non poter affrontare un’altra settimana all’interno della Casa. La De André è, inoltre, convinta che Gennaro abbia cercato di farla passare per “gelosa” poiché infastidito dalla lettera che lei ha ricevuto in diretta di Giorgio. Francesca smentisce nuovamente di aver provato della gelosia nei confronti di Taylor Mega. “Sono schifata e me ne voglio andare via di qui. Non mi sto qui una settimana a far finta di niente. Ti dava fastidio per la lettera di Giorgio e mi volevi far passare per quella gelosa”, afferma Francesca mentre si sfoga in confessionale.

Gf, Gennaro e Francesca: la pace tra i due gieffini sembra essere ancora lontana

Gennaro non è affatto d’accordo con Francesca, sicuro di ciò che è accaduto la scorsa settimana. Ora in confessionale dichiara: “La verità è che lei era gelosa di Taylor. A un certo punto entra la mia dignità di uomo”. Ad appoggiare Lillio ci sarebbero Daniele e Gianmarco Onestini, mentre Erica si mostra dalla parte di Francesca. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra i due gieffini.