GF: Fiordaliso snobba Sanremo e lancia un appello per Beatrice

Fiordaliso, poco dopo l’abbandono della Casa del Grande Fratello, è sbarcata subito su X. A sorpresa si è esposta immediatamente nei confronti di Beatrice Luzzi. Tifa per lei ed ha invitato a sostenerla e a portarla in finale.

L’abbandono della cantante ha lasciato tutti sgomenti e ha rattristito molto l’attrice che ha dovuto affrontare una puntata molto difficile, anche a causa di alcune parole dure che le sono state rivolte. Durante la sua nomination in confessionale si è sfogata e ha minacciato autori e conduttore di andarsene, a causa del trattamento che sta ricevendo. Tanti le stanno mostrando sostegno, non solo fan e amici, ma anche altri personaggi dello spettacolo.

A sorpresa, Fiordaliso ha voluto esprimere le sue prime parole proprio per dare conforto all’amica, invitando i fan a sostenerla e convinta del fatto che non mollerà. Qualche utente, infatti, dopo l’appello della Luzzi che ha chiesto ai fan di eliminarla, ha detto di essere in confusione e di non sapere cosa fare. Invece la cantante ha invitato a salvarla.

Dopo essersi ripresa, in Casa, Beatrice ha deciso di fare una dedica speciale a Fiordaliso, cantando una sua canzone, insieme a Stefano Miele, Sergio D’Ottavi e Rosy Chin. Lei, a sorpresa, su X ha confessato di aver snobbato Sanremo per seguirli e fare il tifo per “la rossa del suo cuore“.

Non sto guardando Sanremo ,sto guardando Bea …ce la fa la mia rossa del coraçon ..ce la fa ..♥️@bealuzzifanpage #gf — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) February 6, 2024

La decisione presa da Beatrice Luzzi

In queste ore, in molti hanno temuto per il possibile abbandono da parte dell’attrice che ha passato tutta la notte post puntata a piangere e urlare contro gli autori. Molto sostegno sta arrivando alla concorrente, sia da parte dei fan che dagli amici. C’è chi ha mandato perfino un messaggio dall’America, dichiarando di essere molto deluso “dalla poca obiettività“.

Maryam, amica da 30 anni di Bea, dagli USA ci manda questo video per spiegare a tutti chi sia davvero Beatrice Luzzi. Perché lei gli amici li ha, eccome!

Fatelo diventare virale perché deve arrivare ai destinatari, quindi da ora e per sempre ripostate, grazie! 🙏@MedInfinityIT… pic.twitter.com/76A8yuWnDd — Alessandra_Ebbasta (@Talanja) February 6, 2024

Lo staff dell’attrice ha però chiarito che il suo ex compagno, Alessandro Cisilin, si è rassicurato che la Luzzi stesse bene. Lei è in forza e determinata ad andare avanti, quindi l’ipotesi dell’abbandono sembra ormai archiviata.

Bisognerà dunque vedere però se, dopo il caos che sta succedendo sui social e i tantissimi commenti a favore di Beatrice, il programma cambierà rotta oppure continuerà questo modus operandi nei confronti della Luzzi. In questo modo, però, stanno ottenendo l’effetto contrario: farle aumentare consensi.