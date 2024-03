GF, Fiordaliso senza filtri: “Ecco chi merita di vincere e il perché”

Fiordaliso è stata indubbiamente una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. La cantante è stata all’interno della Casa più spiata d’Italia per quattro mesi, fino a quando, ormai diverse settimane fa, ha deciso di abbandonare il gioco. Una decisione sofferta, dato il forte legame che ha stretto con tutti i suoi compagni. Nel corso dei mesi, Fiordaliso era diventata una vera e propria mamma per gli inquilini, riuscendo ad avere sempre un consiglio e una parola saggia per tutti. In particolare, si è spesa tanto per Beatrice Luzzi, andando anche contro i suoi amici per prendere le sue difese.

Com’è noto, la Luzzi non è mai andata particolarmente d’accordo con la maggior parte degli altri gieffini. Gli scontri sono stati innumerevoli e, ogni volta, Fiordaliso ha cercato di fare da “pacere” e di trovare un punto d’incontro tra i due “gruppi”. Nonostante le perplessità dei suoi amici, la cantante è sempre stata fedele ai suoi pensieri, non smettendo mai di stare vicino a Beatrice. Ebbene, oggi, 13 marzo, la voce di “Non voglio mica la luna” ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi.

Senza mezzi termini, l’ex gieffina ha svelato chi pensa possa vincere quest’edizione del Grande Fratello, affermando di essere convinta che a meritarlo più di tutti sia proprio la Luzzi. Ecco il motivo:

Sicuramente vincerà Beatrice e se lo merita. È una donna che ha deciso di non mollare. Mi aveva detto che era rientrata nella casa perché aveva lasciato tante cose all’ultimo momento. In Beatrice si ritrovano tutte le donne che non ce l’hanno fatta, non più giovanissime, in cerca di riscatto.

Dunque, per Fiordaliso non ci sono dubbi che Beatrice dovrebbe aggiudicarsi il primo posto di quest’edizione del Grande Fratello. In effetti, l’attrice è una delle più quotate per la vittoria, considerata da molti la protagonista indiscussa del programma. Tuttavia, la cantante ha avuto anche parole di difesa e conforto per gli altri coinquilini. In particolare, ha preso le parti di Anita Olivieri, dicendosi dispiaciuta del fatto che la giovane non sia stata capita a pieno dal pubblico: “Ad Anita, che io amo, non viene perdonato il fatto di essere bella e giovane. Prima era un quid in più, adesso è diventata una colpa”.

Infine, Fiordaliso ha fatto un bilancio della sua avventura all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini, confessando di aver imparato molte cose su stessa. In particolare, ha capito di avere una grande pazienza. In questo, però, si è sentita di ringraziare tutti i suoi compagni di viaggio, dai quali ha imparato tantissimo, tanto da affermare di essere cambiata anche grazie a loro.