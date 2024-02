GF: Fiordaliso e Vittorio tornano alla realtà e svelano chi vincerà

Fiordaliso, da poco uscita dalla Casa del Grande Fratello, a seguito dell’abbandono, è stata ospite a Verissimo. Ha parlato dell’esperienza avuta in Casa e del come l’ha aiutata a metabolizzare il lutto del padre, morto a maggio 2023.

“Sto bene, sono stata bene, 5 mesi…La gente non capisce quanto è stato importante per me, vivere per 5 mesi nella stessa Casa, essere sempre insieme ad altre persone, è un’esperienza unica se sei aperta ad una cosa così. Io ne avevo bisogno, mi sono lasciata andare e mi sono sentita libera da tutti, me la sono goduta, mi hanno aiutato“

Anche Vittorio Menozzi è stato ospite da Silvia Toffanin e ha fatto un bilancio positivo dell’esperienza vissuta in Casa: “Il ritorno alla realtà è come una secchiata d’acqua fredda, è stupefacente. Mi sono messo in gioco per ambire a qualcosa di nuovo e migliorare, sono soddisfatto“.

Entrambi dunque ne escono più che soddisfatti da questa esperienza ed hanno fatto un pronostico sul vincitore di questa edizione. Secondo Fiordaliso a contendersi la vittoria saranno Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Vittorio punta più su quest’ultima.

Tutti due hanno constato il fatto che mentre Fiordaliso sembra molto più giovane: “Una 20enne con l’animo da rock’in roll“. Vittorio sembra un adulto in un corpo da ragazzo: “Ha una testa grande, sembra che ha 75 anni“, ha detto la cantante. Sottolineando che forse è stato proprio ciò che l’ha fatto avvicinare a Beatrice.

Fiordaliso e il lutto di suo padre

La cantante ha svelato che l’esperienza in Casa l’ha aiutata particolarmente a superare il lutto per il padre morto a maggio 2023, che finora ancora non aveva ben metabolizzato.

“Mio padre se n’è andato in due mesi, quando abbiamo scoperto che era malato era tardi, a quel punto, a 90 anni, non fai nemmeno un accanimento terapeutico. Noi gli abbiamo nascosto tutto, forse se n’è accorto e non ce l’ha fatto sapere, si è lasciato andare. Io non l’ho lasciato un attimo a seguito dell’esperienza avuta con mia madre che è mancata durante il covid ed è morta sola. Quella è stata una tragedia, ma grazie a come mia madre se n’è andata, io mio padre non l’ho lasciato un attimo. Poi quando se n’è andato abbiamo fatto una festa. Al funerale abbiamo messo L’ultimo dei Moicani. Non abbiamo pianto, eravamo vicino a lui con serenità. Sono entrata nella Casa dopo essere stata in ospedale, quindi non ho ancora elaborato il lutto per mio padre. Purtroppo non si può vivere per sempre”

I progetti futuri dei due gieffini

Entrambi hanno rivelato quali saranno i loro progetti futuri. Fiordaliso ha già pensato di realizzare un nuovo disco, mentre Vittorio vorrebbe puntare o al mondo del cinema o della musica.