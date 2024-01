GF: Fiordaliso e Massimiliano indispettiti da Vittorio. Lo scontro

Nuovo scontro in Casa, questa volta il protagonista è Vittorio Menozzi che, durante la festa di sabato 27 gennaio, è stato attaccato da Fiordaliso e Massimiliano Varrese. I due hanno deciso di fargli un dispetto perché aiuta poco nei lavori domestici. Il giovane si è urtato, Beatrice Luzzi subito si è schierata dalla sua parte.

Sabato 27 gennaio, durante una festa in Casa, Massimiliano si è messo a pulire i piatti sporchi della cena ma si è adirato poiché Vittorio aveva lasciato un pentolino con del sugo. Fiordaliso, che lo stava aiutando, ha sottolineato come il ragazzo spesso non si preoccupa delle pulizie della Casa, facendo lo sbadato. Così i due hanno deciso di fargli un dispetto: mettergli il pentolino sporco sul comodino. Vittorio, appena lo ha scoperto, si è arrabbiato molto.

“Un conto è non pulisco tanto, un conto è che son disordinato. Io ti do ragione sul fatto che non pulisco molto, però non ti do ragione sul fatto che sono disordinato, sono due cose diverse. Non mi venite a dire che sono disordinato, ditemi che non faccio molto in Casa. Perché ti sto parlando che non disordino e tu mi dici che non ordino? Che son due cose diverse?“

La ramanzina di Fiordaliso a Vittorio: "Non fai mai niente in Casa!"

Fiordaliso si è molto urtata con Vittorio, tanto anche da mandarlo a quel paese. Cosa diversa con Massimiliano: in un discorso con Beatrice, il ragazzo ha detto di voler trovare una soluzione con lui, in quanto da settimane cerca di punzecchiarlo e Vittorio pensa che questo sia stato l’ennesimo pretesto.

“Non so cosa fare con Max perché quel pentolino sul comodino non mi è piaciuto molto. […] Significa che non gli sto simpatico, allora domani faccio solo la mia metà del letto. Siamo qui a farci i dispetti da bambini“

Vittorio: -“Allora domani faccio solamente la mia parte del letto”

Vittorio: -"Allora domani faccio solamente la mia parte del letto"

Honey: -"Io così faccio con Sergio, faccio solo metà letto" MI SONO CAPPOTTATA

Poi Menozzi ha chiesto a Beatrice: “Secondo te con Max dobbiamo fare qualcosa?“. E lei: “Lo dobbiamo eliminare“. L’attrice si è compiaciuta per questa discussione. Secondo lei, ora Menozzi può davvero capire cosa prova ogni volta che discute con Varrese e pensa così di aver trovato un alleato per la puntata. Ma Vittorio è solito fare un passo indietro e chiedere scusa, piuttosto che doversi esporre e litigare, esattamente il contrario della Luzzi.

Vittorio: "Secondo te con Max dobbiamo fare qualcosa ?" Beatrix: "Lo dobbiamo E L I M I N A R E." LA ROUGE CHE VUOLE ESAUDIRE IL NOSTRO SOGNO, FAR FUORI IL PAZIENTE.

Il chiarimento tra Massimiliano e Vittorio

Questa mattina i due hanno affrontato il discorso e il ragazzo ha spiegato di esserci rimasto molto male poiché quel gesto del pentolino sul comodino gli ha fatto ricordare i rimproveri di suo padre quando era più piccolo.

A quel punto Varrese ha ritrattato, facendo finta che si fosse trattato di uno scherzo e di non essersela presa per niente, cosa non vera. I due sono arrivati a chiarirsi, seppur molte colpe sono state scaricate su Fiordaliso.

Volete mostrare la verità a Vittorio così s'accorgerà definitivamente di quanto falso e subdolo sia Massimiliano che non ha neanche l'audacia di dirgli in faccia le cose come stiano?

Poi vedremo se Vitto sarà ancora così clemente con lui.#GrandeFratellopic.twitter.com/gaxuOw4Jx4 — 𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓬𝓪𝓷 𝓬𝓱𝓪𝓷𝓰𝓮 🍀 (@everythingcanc2) January 28, 2024

Coloro che speravano di poter vedere un nuovo Vittorio, più protagonista e “capace di litigare” ormai non ci sperano più e anche nella puntata di lunedì 29 gennaio sarà inevitabile il Luzzi contro tutti.