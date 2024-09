GF, “figlio di Bossetti rifiuta”: Mediaset smentisce Corona

Mediaset smentisce l’indiscrezione lanciata da Fabrizio Corona che riguardava il figlio di Massimo Bossetti. L’ex re dei paparazzi, ospite nel Podcast Gurulandia, si era detto convinto del fatto la produzione del Grande Fratello avrebbe contattato il ragazzo per entrare a far parte del cast. Oggi Mediaset decide di annunciare che si tratta di una fake news. Il giornalista Giuseppe Candela, tramite Il Fatto Quotidiano, racconta di aver contattato direttamente le fonti interne dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi per avere delucidazioni al riguardo. Ebbene, ha ricevuto solo una bella smentita.

Anche Fanpage.it svela di aver ottenuto una smentita da parte di una fonte. Facendo il punto della situazione, ospite del Podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha rivelato che il figlio di Bossetti, l’uomo accusato di aver ucciso Yara Gambirasio, sarebbe “stato contattato e tartassato per sei mesi per partecipare a questo Grande Fratello”. Non solo, l’ex re dei paparazzi ha anche aggiunto che la produzione avrebbe offerto al ragazzo, il cui nome è Nicolas, “una cifra esorbitante“. Chiaramente il rumore ha fatto un po’ discutere sul web, ma si attendeva comunque un annuncio ufficiale.

In ogni caso, nel suo racconto, Corona ha spiegato che da parte del figlio di Bossetti ci sarebbe stato un rifiuto, dando “segno di valore”. Proprio dopo questa rivelazione, il profilo Instagram del sito Dellingernews.it, a cui è legato appunto Fabrizio, è sparito nel nulla. Pare, infatti, che siano state bloccate le sue pagine social. Nel frattempo, oggi è arrivata la smentita da parte di Mediaset sul rumor legato al figlio di Bossetti al GF.

Secondo quanto apprendono Fanpage.it e Giuseppe Candela, tramite una fonte dell’azienda, la produzione del reality show non ha mai contattato il ragazzo per proporgli di entrare nel cast. Secondo il giornalista de Il Fatto Quotidiano, queste fonti hanno definito tutta questa storia raccontata da Corona “una totale invenzione”. Pertanto, così Mediaset ci tiene a precisare di non aver mai avuto alcun contatto con il figlio di Massimo Bossetti.

Non è la prima volta che fonti certe smentiscono Fabrizio Corona, accusato poi di diffondere fake news. Questa volta, tenendo conto della smentita di Mediaset, pare proprio che l’ex re dei paparazzi abbia inventato una finta storia che lascia decisamente perplessi. Non resta che attendere per scoprire come e se si evolverà questa situazione, sebbene non ci sia bisogno di aggiungere altro.