Corona: “GF vuole il figlio di Bossetti”. Risposta e cifra proposta

Ci siamo: tra circa due settimane si riapriranno le porte della Casa più spiata d’Italia. Dopo ben 6 mesi di pausa, la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda lunedì 16 settembre. Come lo scorso anno, anche in questa stagione il cast sarà composto sia da concorrenti famosi che dai cosiddetti NIP, ovvero da personaggi sconosciuti. Per quanto riguarda i VIP, Davide Maggio ha svelato il nome dei primi otto possibili futuri gieffini, mentre ancora non si hanno notizie sui NIP che varcheranno la porta rossa. Nelle ultime ore, poi, Fabrizio Corona ha svelato uno scoop inaspettato che riguarda proprio il cast del GF 9.

A quanto pare, il Grande Fratello avrebbe contattato il figlio di Massimo Bossetti, il 53enne condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, proponendogli di partecipare come concorrente. Secondo quanto raccontato da Corona nel podcast Gurulandia, la produzione lo avrebbe persino “tartassato” per oltre sei mesi, offrendogli una somma stratosferica per convincerlo. Di recente, Bossetti è tornato sotto i riflettori a seguito dell’uscita del documentario Netflix “Il Caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio”, in cui appare e viene intervistato direttamente.

GF contatta il figlio di Bossetti: la sua risposta

Ma, esiste quindi la possibilità di vedere il figlio di Bossetti all’interno della Casa più spiata d’Italia? Sembrerebbe proprio di no. Nonostante la grande somma propostagli, Corona ha rivelato che il giovane avrebbe rifiutato categoricamente l’offerta. Una decisione particolarmente apprezzata dall’ex re dei paparazzi, che ha spiegato come la sua partecipazione avrebbe generato un notevole clamore, spostando l’attenzione più sulla figura del padre e sul caso giudiziario, piuttosto che su di lui come persona.

D’altra parte, l’idea del Grande Fratello è stata fortemente criticata dal pubblico, che ritiene inappropriato portare in televisione e in un contesto d’intrattenimento un caso così delicato. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che queste rimangono indiscrezioni da prendere con le pinze, dato che non si hanno conferme riguardo la veridicità di questa notizia.

Come anticipato precedentemente, fino ad ora sono 8 i nomi dei probabili nuovi concorrenti del GF: Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Clarissa Burt, Clayton Norcross ed Enzo Paolo Turchi. Inoltre, si mormora di un possibile ingresso di Lino Giuliano, il protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. A questo punto, non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire il resto dei personaggi che completeranno il cast del Grande Fratello.