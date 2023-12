GF, Federico e Vittorio sempre più distanti: la crisi del modello

Circa tre settimane fa, Federico Massaro ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Subito dopo aver varcato la porta rossa, il modello ha legato in maniera particolare con Vittorio Menozzi che, invece, è nella Casa sin da settembre. In questi mesi, l’ingegnere non era riuscito ancora ad aprirsi completamente con nessun concorrente come, invece, ha fatto in poco tempo con Federico. I due erano diventati praticamente inseparabili, tanto che i fan sono arrivati a coniare una ship chiamata “Vittorico“. Addirittura, c’è chi ha insinuato che tra i ragazzi potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Tuttavia, negli ultimi giorni, la situazione è drasticamente cambiata.

Dopo Natale, infatti, Vittorio si è improvvisamente allontanato da Federico, senza un’apparente spiegazione. Negli ultimi giorni, Menozzi passa infatti la maggior parte del suo tempo con Beatrice Luzzi, con la quale ha costruito un rapporto non ancora chiaro a molti. Ma, non solo. L’ingegnere è stato visto chiacchierare anche con altri compagni della Casa, tranne che con colui che era diventato la sua spalla nel gioco, ovvero Federico. Ebbene, quest’ultimo non ha preso affatto bene questo drastico cambio d’atteggiamento di Vittorio, tanto da arrivare ad avere una forte crisi.

Il modello si è sfogato con Marco Maddaloni per chiedergli un consiglio sulla situazione e su come dovrebbe comportarsi a riguardo. Il judoka ha subito notato il malessere del coinquilino e gli ha detto di non dare troppo peso all’atteggiamento di Vittorio, dato che questo fa solamente parte del suo carattere. Dopodiché, gli ha consigliato di godersi la sua esperienza aldilà del rapporto con l’ingegnere e di pensare a se stesso. Ecco le sue parole riportate da Biccy:

Tu non devi andare in crisi come sto vedendo. Magari adesso passa un po’ meno tempo con te, ma non c’è nulla di strano. Lui magari ti ha dato cento subito e poi è andato un po’ a scalare. Mica però per questo non ti vuole bene o non ci tiene. Lui è fatto così, ha delle giornate che non lo vedi e non lo senti, è affranto e immerso nei suoi pensieri e poi delle volte è spumeggiante. Non far girare la tua giornata e la tua vita intorno all’umore di un altro. Tu devi essere Federico, che gestisce le sue giornate in autonomia. Puoi essere eliminato anche domani, ma è un gioco. Di sicuro non pensare che Vitto non ti voglia più intorno.

Dopodiché, sempre Maddaloni ha avuto un confronto anche con Vittorio. Il tiktoker ha espresso il suo punto di vista, rivelando di avere molti pensieri in testa ultimamente, motivo per il quale potrebbe apparire un po’ distante. “Sì sono un po’ pensieroso in questi giorni. Io magari domani mi sveglio e sono un’altra persona. So che certe situazioni potrei anche evitarle. Ci sono tanti lati di me che voglio iniziare a buttare fuori e proporre. Vorrei mostrare tutto. Non è facile buttare fuori tutto. Il mio adesso è un momento autocritico”, ha detto.

Insomma, proprio come spiegato precedentemente da Maddaloni, Vittorio ha confessato di essere una persona abbastanza volubile e di avere spesso dei giorni in cui preferisce chiudersi in se stesso, allontanandosi anche da chi gli è più vicino, come Federico. Fatto sta che, però, i fan dei “Vittorico” non credono molto alla versione data da Menozzi. Questi hanno infatti fatto notare che, però, il gieffino sembra essere molto socievole e cordiale con gli altri coinquilini, mentre l’unico che ha deciso di mettere da parte è proprio Federico. Per questo, secondo loro, ci sarebbe qualche altro motivo nascosto dietro il suo allontanamento. Chissà…