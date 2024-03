GF, Federico difende Mirko e attacca Perla: “Non hai valori”

Il confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha lasciato non poche sequele nella Casa del Grande Fratello. Nella puntata del reality andata in onda ieri, lunedì 4 marzo, Mirko ha smascherato Perla a causa delle sue recenti titubanze dovute alla nascita di un interesse per Alessio Falsone. Sebbene l’ex volto di Temptation Island abbia cercato di nascondere la sua “cotta” tramite messaggi in codice e chiacchierate notturne, il pubblico l’ha comunque “sgamata”, facendo scatenare la furia del suo ex(?) fidanzato.

La delusione di Brunetti e del pubblico nasce dalla contraddizione tra le affermazioni di Perla, che per mesi ha proclamato il suo amore per Mirko e il desiderio di ricostruire la loro relazione, e il suo avvicinamento improvviso ad Alessio. Ad ogni modo, Perla ha ammesso di star vivendo un momento di grande confusione e di sentirsi molto pressata dal volere dei fan che insistono su un ritorno della coppia “Perletti”. Come anticipato precedentemente, il comportamento della gieffina ha scatenato un’ondata di critiche da parte dei telespettatori. Non solo, anche un suo coinquilino ha espresso forti perplessità nei suoi confronti.

Nel pomeriggio, infatti, si è scatenata una forte lite tra Perla e Federico Massaro. Quest’ultimo si è prima lamentato dei modi della Vatiero, spesso definiti troppo esagerati. Avendo sentito il suo discorso, la giovane si è avvicinata al modello per capire quale fosse esattamente il suo problema. Al che, Federico non ha avuto peli sulla lingua e ha confessato di non aver apprezzato il suo atteggiamento nei confronti di Mirko. Massaro sostiene che Perla avrebbe dovuto evitare di utilizzare in modo così leggero espressioni come “Ti amo” e che, se avesse davvero tenuto alla sua relazione con Brunetti, avrebbe dovuto lasciare la Casa per raggiungerlo.

“Prima di parlare della mia situazione, devi conoscere. Non hai tatto”, ha esclamato Perla trattenendo a stento le lacrime. “In base a come ti sei comportata con me, in base a come ti sei comportata con Mirko, ti dico: abbiamo valori diversi”, ha replicato Federico provocando la furia della ragazza. La situazione è poi degenerata a tal punto che è intervenuta persino Beatrice Luzzi, la quale ha chiesto al coinquilino di smetterla poiché Perla sta vivendo un momento difficile. Alla fine, si è aggiunto al diverbio anche Giuseppe, che ha tranquillizzato la Vatiero, portandola fuori in giardino.