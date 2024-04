GF: Federico deluso da Greta. Ecco cosa è successo

Federico Massaro ha messo il box domande ed ha risposto ad alcuni quesiti che gli sono stati posti dagli utenti. Ovviamente c’è molta curiosità di sapere se ancora è in contatto con gli ex inquilini ma lui ha sorpreso.

Il modello ha confessato di aspettarsi un atteggiamento diverso da alcune persone che invece fuori dalla Casa si sono rivelate in altro modo. Mentre con alcuni è riuscito a mantenere il rapporto come Vittorio Menozzi, Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella. Con altri sembra che Federico non riesca più ad entrare in contatto.

Giorni fa aveva confessato che ancora aspettava risposta ad un messaggio mandato a Beatrice Luzzi ma lei non si era fatta viva. Oggi ha aggiunto che chi l’ha deluso più di tutti per ora è Greta Rossetti. Ha spiegato che una volta usciti si sono scritti qualche volta ma “non si calcolano più di tanto“. Ha poi aggiunto che l’ultima volta lui le ha scritto un messaggio, lei non ha mai risposto.

Così Federico ne ha approfittato per mandarle una frecciatina. Ha rivelato che da alcuni concorrenti non si aspettava determinati comportamenti, una volta usciti. Secondo lui, ciò è la dimostrazione che in Casa, a differenza sua, non sono stati veri al 100%. Ha aggiunto che “deve inquadrare bene alcune persone“. Rimarcando come su alcuni di loro si era fatto un’opinione sbagliata.

È pur vero però che ognuno, da quando è uscito, è tornato alla propria vita e, dopo i mesi persi, sta cercando di tornare alla normalità. In particolar modo Greta, da quando non è più in gioco, è sempre in compagnia di Sergio D’Ottavi e la relazione sembra andare a gonfie vele.

Il cambio look di Sergio

Da quando Sergio e Greta sono usciti dalla Casa passano intere giornate insieme. Nonostante lui abbia un locale al Circeo, ultimamente è sempre a Milano dalla Rossetti. I due condividono spesso scatti e video con i loro followers e a molti non è passato inosservato il cambio look del gieffino.

Infatti, spinto da Greta, Sergio ha tagliato i capelli ed ha iniziato a vestirsi diversamente rispetto a come eravamo abituati a vederlo in tv. Ora indossa felpe ed è molto più giovanile. Se da un lato c’è chi apprezza e ringrazia la ragazza per “averlo reso più bello“. Dall’altra c’è chi se la prende con lei perché “lo sta snaturando“. Tanto che Greta è dovuta intervenire per spiegare che in realtà prima del Grande Fratello, Sergio già aveva questo stile, che in Casa non ha mai esibito.