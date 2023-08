GF, ex gieffino commenta così le linee anti-trash di Pier Silvio

Un ex gieffino dice la sua sulle nuove regole anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi sul Grande Fratello e sugli altri programmi Mediaset. A parlare è Davide Silvestri, che ha preso parta alla sesta edizione della versione Vip del reality show. La nuova edizione della trasmissione di Canale 5 sarà inedita, con un cast Nip e Vip. La regola principale sarà, appunto, quella di evitare di scendere troppo nel trash. C’è chi ha già commentato le ultime decisioni prese da Pier Silvio.

Ad esempio, Guendalina Tavassi si è più volte espressa sulla questione. Ora ne parla Davide Silvestri, in una nuova intervista per Super Guida Tv.

“Sono contento che Pier Silvio abbia deciso di ripulire il reality dal trash. Credo che questo sarebbe stato il Grande Fratello perfetto per me. È importante che ci sia stata questa sterzata perché molti giovani oggi seguono i reality e si identificano nei personaggi. Ho paura però che alla gente mancherà però il trash. La televisione ha bisogno di essere anche educativa”

Da parte dell’attore c’è, dunque, approvazione per le nuove linee anti-trash. Proprio lui ha preso parte a una delle edizioni più trash del GF Vip, quella che ha visto protagonista il triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Sebbene sia d’accordo con le ultime decisioni prese sul reality, Davide crede comunque che il trash potrebbe mancare al pubblico di Canale 5.

La partecipazione al reality show potrebbe aver dato una spinta alla sua carriera di attore. In realtà, Davide spiega che la sua partecipazione al programma ha fatto storcere un po’ il naso ad alcuni addetti ai lavori del film di cui è protagonista, Nina dei Lupi. Al contrario, il regista Antonio Pisu ha continuato sempre a credere in lui, affidandogli il ruolo indipendentemente dalla sua partecipazione al programma.

Nella nuova edizione del GF pare ci sarà nel cast Beatrice Luzzi, che lui ha avuto modo di conoscere sul set della soap opera Vivere. Ricorda di aver trascorso con lei “degli anni bellissimi”. Pertanto, è curioso di scoprire come se la caverà nella Casa di Cinecittà “anche perché ha un carattere peperino”. Spera che riesca a mantenere la calma e assicura che è “una donna intelligente, che sa far divertire e con una carriera alle spalle”.

Per quanto riguarda il suo futuro in televisione, Davide Silvestri ammette che gli piacerebbe partecipare a Pechino Express.

Davide Silvestri dopo il Grande Fratello Vip nel film Nina dei Lupi

Davide Silvestri ha preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato il film che lo vede tra i protagonisti, Nina dei Lupi. L’attore recita a fianco a Sergio Rubini, Tiziana Foschi e Sara Ciocca, tornando ufficialmente sul grande schermo. Dedica questo film ad Antonio Pisu, il regista che gli ha dato questa grande opportunità.

Si è impegnato al massimo per non deluderlo. Oggi torna sul red carper del Festival del Cinema di Venezia, dopo essersi promesso che non sarebbe più tornato se non avesse avuto un valido motivo. Ora, dopo vari inviti rifiutati negli anni, ecco che fa ritorno per celebrare il film che lo vede tra i protagonisti: “Oggi sono felice di essere qui grazie ad un personaggio che mi ha permesso per la prima volta di non essere me stesso”.