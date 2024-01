GF, ex concorrente contro Beatrice Luzzi: “Dovrebbe uscire”

Beatrice Luzzi è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. La gieffina è molto amata da parte del pubblico, che aveva dimostrato di non gradire, ad esempio, quanto accaduto durante il Capodanno nella Casa. Beatrice era stata allontanata dal gruppo dopo gli scontri avvenuti lo scorso 23 dicembre e quanto visto durante la festa aveva portato diversi utenti sul web a schierarsi in difesa della Luzzi.

Cristian Imparato contro Beatrice Luzzi: il commento

Per tanti che sostengono Beatrice, però, c’è anche chi non è convinto. Tra questi ultimi c’è un ex gieffino: Cristian Imparato. In un recente commento Instagram ha infatti scritto: “Posso dire la mia come tutti?! Devo dire che a me Bea ha proprio stufato! Di un vittimismo e di una pesantezza assurda!“. Imparato non si è fermato qui e ha aggiunto come, secondo lui, la Luzzi dovrebbe uscire dal gioco, poiché ultimamente starebbe venendo fuori il peggio di lei: “Secondo me dovrebbe pensare di uscire perché ultimamente sta venendo fuori il peggio di lei! Anche meno“.

Se da un lato a criticare Beatrice Luzzi c’è stato Cristian Imparato, dall’altro, di recente, è intervenuto a difenderla Gabriele Lazzaro, che con la gieffina ha condiviso l’esperienza nella soap Vivere. L’attore, che già in passato era intervenuto in difesa della collega, non ha minimamente gradito quanto osservato durante il Capodanno nella Casa più spiata d’Italia. Lazzaro, nel suo sfogo su Instagram, ha manifestato anche il desiderio di confrontarsi con alcuni dei concorrenti di questa edizione: Anita Olivieri, Rosanna Fratello, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese.

Beatrice Luzzi isolata a Capodanno

L’isolamento di Beatrice dalla festa di Capodanno aveva avuto inizio con l’apparecchiamento della tavola, dove Anita Olivieri e Letizia Petris, in un primo momento, non avevano voluto mettere il posto per lei. Le due, in seguito, avevano decorato tutte le postazioni meno che la sua. Durante le conversazioni, in molti avevano deciso di non rispondere a Beatrice, facendo finta che non esistesse. Allo scattare della mezzanotte, infine, solo pochi inquilini erano andate ad augurare il buon anno alla gieffina. Presa dallo sconforto, Beatrice si era così allontanata, non festeggiando il Capodanno con tutti gli altri.

Parte del web, davanti a quanto visto, si era schierato in difesa della gieffina, gridando al bullismo. Alcuni comportamenti dei concorrenti, infatti, non erano andati giù a diversi utenti. Per tanti, la situazione sarebbe stata ancor più grave di quella accaduta con Marco Bellavia nella precedente edizione. Di recente, inoltre, lo staff di Beatrice Luzzi è intervenuto con un comunicato, nel quale c’è stata una frecciata inattesa.