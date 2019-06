Gf, Erica in lacrime, i genitori sorprendono: le parole tanto attese

Gf, Erica Piamonte non trattiene le lacrime durante la finale: i due genitori sorprendono in diretta

Al Grande Fratello, proprio durante la finale, Erica Piamonte riceve la dichiarazione tanto attesa dai suoi genitori. Sua mamma e suo papà inaspettatamente affrontano lo studio, con lo scopo di sorprendere la gieffina, eliminata attraverso il televoto. Con il 38%, a pochissima distanza da Enrico Contarin, Erica non riesce a raggiungere il podio di questa edizione. Nonostante ciò, come conferma la stessa Barbara d’Urso, è una dei concorrenti più amati della Casa. Sui social sono davvero tanti i telespettatori che, sin da subito, hanno scelto di sostenerla in questo percorso. La sua storia e i suoi modi di fare sembrano essere entrati nel cuore di moltissimi italiani, ma la più grande soddisfazione gliela regalano i genitori. Erica entra nello studio, dopo essere stata eliminata, e non si aspetta assolutamente di poter incontrare e riabbracciare subito mamma e papà. La conduttrice non le anticipa nulla, anzi, le ribadisce di non essere mai riuscita a mettersi in contatto con lei. Ed ecco che parte la musica e i due genitori entrano in studio.

Erica Piamonte, i genitori sorprendono: l’inaspettato gesto per la figlia

Erica, fino all’ultimo, ha la capacità di sorprendere i suoi fan. L’ormai ex gieffina non riesce a trattenere la commozione di fronte ai genitori che, inaspettatamente, entrano in studio. Un rapporto turbolento quello descritto dalla Piamonte, nel corso di questa esperienze. La maggior parte delle sue scelte pare non siano mai state apprezzate da mamma e papà, che però decidono comunque di darle il loro sostegno in diretta. Dopo essere entrati in studio a prendere la parola è il padre: “Tra essere accettati o condividere delle cose c’è molta differenza. Non abbiamo condiviso le scelte che hai fatto, penso sia normale. Comunque te sicuramente nella vita farai il tuo corso, noi ti daremo dei consigli, spero giusti. Saremo sempre dalla tua parte”.

Grande Fratello, i genitori regalano una sorpresa indimenticabile a Erica

Parole molto belle quelle dei genitori di Erica, la quale lascia scendere le lacrime, trasmettendo al pubblico tutta la sua emozione. “Sicuramente ti sosterremo, perché sei nostra figlia e ti vogliamo bene”, dichiara il padre alla sua Erica. Dopo di che, Barbara ci tiene a ringraziare davvero tanto i due genitori, poiché sa quanto per loro sia stato difficile entrare in studio di fronte alle telecamere. Dichiarazioni tanto attese da Erica, che non si aspettava di sentire in diretta.