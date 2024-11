GF, Enzo Paolo Turchi vuole abbandonare: “Sì, me ne vado”

Enzo Paolo Turchi lascia il Grande Fratello? Negli ultimi giorni c’è tanto scompiglio nella casa, soprattutto dopo l’entrata di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dal soggiorno al Gran Hermano spagnolo. Inutile dire che per come ha trattato Javier, l’ex velina non è più ben vista sia tra gli inquilini che tra i fan del reality di Canale 5, almeno così pare dai social.

Enzo Paolo Turchi abbandona il Grande Fratello? Lo sfogo del coreografo

Il clima tra i concorrenti non è più sereno e si respira una costante aria di tensione. Il motivo? Molti dei gieffini sentono “puzza” di finzione per quanto riguarda le azioni di Shaila e Lorenzoe tra loro spicca anche Enzo Paolo Turchi, che non è più riuscito a restare in silenzio. Già durante la serata di martedì, il giorno dopo la diretta del Grande Fratello, il marito di Carmen Russo si era lasciato andare ad un lungo sfogo. I due erano appena rientrati in Italia, e dopo aver visto le clip dei baci è sbottato dicendo di vedere tutto quanto come una messa in scena. Ecco alcune delle sue parole:

“Se poi lo fanno per le clip allora lo capisco. Se fanno queste cose per il gioco ok, allora capisco l’utilità. Fanno cose gratuite in momenti inopportuni. La gamba alzata, le lingue. Queste cose sono così plateali e un po’ finte.”

Enzo Paolo Turchi ha poi continuato, dicendo di non voler essere giudicante nei loro confronti ma allo stesso tempo di non riuscire a trovare un senso ai comportamenti della coppia: “Ci sono spettacoli belli e spettacoli brutti“, ha confessato sempre durante la serata di martedì. Ma il desiderio di uscire dalla casa del Grande Fratello è di poco fa, quando il coreografo settantacinquenne si è sfogato con Luca Calvani, stanco di vedere finzione intorno a sè. Le sue parole sono state durissime, e ha denunciato le “amicizie per convenienza” che ogni giorno restano in piedi nella casa più spiata d’Italia:

“Non va bene per me, per chi vuole fare un percorso diverso. Non mi piace questa situazione, me ne vado. Sì me ne vado”

Non ci resta dunque che aspettare di capire se Enzo Paolo prenderà o meno questa decisione nei prossimi giorni, o se in puntata con l’aiuto di Alfonso Signorini avrà l’occasione di esprimere a tutti il suo disagio. Resterà al Grande Fratello o uscirà come atto di ribellione?