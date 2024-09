GF, Enzo Paolo Turchi pessimo su ex prof di Amici: è bufera

Enzo Paolo Turchi è entrato nella Casa più spiata d’Italia da meno di 24 ore e si è già reso protagonista della prima polemica. Proprio ieri sera, lunedì 16 settembre, è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello, con Enzo Paolo tra i protagonisti. Da quel momento, il pubblico sta seguendo con grande passione la diretta del reality, che quest’anno sembra proseguirà anche durante la notte, a differenza della scorsa edizione. Finora, i telespettatori hanno particolarmente apprezzato il marito di Carmen Russo, che si è subito dedicato alle pulizie e alla cucina, autoproclamandosi “la casalinga della Casa” e dimostrando grande generosità verso i più giovani. Tuttavia, poco fa, ha fatto un commento indelicato che ha scatenato una bufera mediatica.

Durante una conversazione in giardino con i suoi compagni, Enzo Paolo Turchi si è lasciato andare ad una frase indelicata su Marco Garofalo, ex professore di Amici e coreografo scomparso nel 2018 dopo una lunga malattia. “Tu conoscevi Marco Garofalo?”, ha chiesto a Shaila Gatta, che ha fatto parte del corpo di ballo di Ciao Darwin, programma nel quale Garofalo lavorava come coreografo. “Sì, lui era un vero fuoriclasse”, ha risposto l’ex velina. Al che, Enzo Paolo Turchi ha ribattuto, esprimendo la sua vera opinione sull’ex ballerino. Ecco le sue parole che hanno generato una pioggia di critiche sui social:

Lui ha iniziato con me, ma non era un grande ballerino perché aveva dei problemi fisici. E mi ha fatto da assistente, mi dava una mano a casa. Faceva le pulizie e queste cose qui.

Dopodiché, la regia ha immediatamente cambiato inquadratura, probabilmente consapevole dell’argomento delicato che si stava toccando. In tanti hanno criticato Enzo Paolo per la sua insensibilità nel parlare in quel modo di una persona defunta, che aveva dedicato anni al mondo dello spettacolo, rivelando tra l’altro un aspetto degli inizi della sua carriera poco conosciuto dal pubblico. Nella polemica, è intervenuto anche un noto volto Mediaset e storico autore di Paolo Bonolis, ovvero Marco Salvati, il quale ha lavorato per anni a Ciao Darwin.

Marco non ha apprezzato affatto l’uscita di Enzo Paolo Turchi e si è scagliato duramente contro l’ex ballerino. “Marco è stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo non è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso”, ha commentato Salvati sotto il video in cui Enzo Paolo parla di Garofalo, condiviso da una pagina Instagram dedicata al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi. Insomma, anche se il 75enne non aveva sicuramente cattive intenzioni, la sua è stato un discorso senza dubbio evitabile.

È probabile che Enzo Paolo non abbia idea della polemica che si è scatenata al di fuori della Casa più spiata d’Italia. Per questo, chissà se Alfonso Signorini deciderà di affrontare l’argomento nella prossima puntata del Grande Fratello, dandogli così la possibilità di spiegarsi. A questo punto, non resta che attendere per scoprirlo.