GF, Enzo Paolo Turchi ci sarà: “Cosa mi ha vietato di fare Carmen”

Finalmente qualcuno ha vuotato il sacco! Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e ancora nessuno dei vip di cui si vocifera la presenza ha confermato. Per fortuna a far confessare Enzo Paolo Turchi ci ha pensato il giornalista Riccardo Signoretti sul suo settimanale Nuovo TV.

Tra poco meno di un mese, Alfonso Signorini riaprirà la porta rossa per la diciottesima edizione del Grande Fratello, la casa più spiata d’Italia è pronta ad accogliere i nuovi inquilini, ma per ora la redazione è stata molto reticente nel svelare chi saranno i protagonisti. Per ora sappiamo solo che in studia ci sarà di nuovo Cesara Buonamici e ai social Rebecca Staffelli. Tutti i Vip che i siti avevano dato per certi hanno smentito la loro presenza, ma a questo giro forse ce l’abbiamo fatta: il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi si è sbottonato in un’intervista per il settimanale Nuovo Tv e da quello che traspare, la sua presenza al GF è praticamente confermata. Il pubblico italiano conosce molto Enzo Paolo e Carmen Russo: la ballerina ha già partecipato al reality e forte della sua esperienza ha dato delle regole ferree da seguire al marito!

Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello: “Paura di stare lontano dalla famiglia”

A Signoretti, Turchi ha confessato di avere molta di paura di vivere nella bolla chiusa, senza contatti esterni, e soprattutto ha paura di stare lontano dalla sua famiglia. Non è una novità per i telespettatori: qualcuno si ricorderà la partecipazione del ballerino all’Isola Dei Famosi nel 2005 (vinta da Lory Del Santo), quando a causa di un inconveniente di salute piangeva per tornare a casa, consolato da Carmen in studio. Molto legato ai suoi affetti, Enzo Paolo sicuramente sentirà la mancanza di Carmen e della piccola Maria, ma speriamo che non molli! Come sta preparando Carmen Russo il marito alla casa? Lei è stata una dei protagonisti dell’edizione Vip nel 2021-22 (edizione vinta da Oriana Marzoli), quindi avrà sicuramente rivelato ad Enzo Paolo i segreti per sopravvivere al reality, ma dall’intervista a Nuovo Tv, viene fuori ben altro.

Carmen Russo è gelosissima del suo amato e visto che ci sono sempre tantissime belle ragazze nella casa, ha vietato categoricamente al marito di guardarle. Nessuna occhiata alle coinquiline, neanche per sbaglio! Enzo Paolo ha detto tuttavia che Carmen non ha di che temere: lei è la donna della sua vita e non c’è rischio che lui guardi nessun’altra. Anche perché se dovesse osare, Carmen ci metterebbe ben poco con il suo caratterino a presentarsi fuori dalla porta rossa per cantargliele! Speriamo che questa intervista sia la conferma ufficiale della presenza di Turchi al Grande Fratello e che altri vip si facciano avanti per confermare la partecipazione! Per quanto riguarda i non vip, continuano le selezioni in giro per l’Italia di Giuseppe Garibaldi.