GF, Cesara Buonamici confermata, ma è la scelta giusta?

Cesara Buonamici è stata confermata per un’altra edizione del Grande Fratello. Secondo Tv Blog affiancherà di nuovo Alfonso Signorini. Non solo, pare che per lei in ballo ci sia anche la conduzione di Pomeriggio Cinque.

Secondo il sito, nonostante inizialmente ci siano state molte perplessità, la giornalista del Tg5 è stata confermata per un’altra edizione del reality. Non si sa però se anche questa volta sarà sola a ricoprire il ruolo da opinionista o se sarà affiancata da qualcuno altro. Nel frattempo il nome di Beatrice Luzzi aleggia nell’aria ma non ha trovato nessuna conferma.

Ma sembra che Pier Silvio Berlusconi voglia trovare anche un’altra collocazione alla Buonamici, piazzandola al posto di Myrta Merlino. In questo modo la trasmissione avrebbe un taglio ancora più giornalistico, allontanandosi maggiormente dalla conduzione iniziale di Barbara d’Urso.

Nel frattempo sui social non c’è molta felicità per la notizia, soprattutto riguardante il GF. La Buonamici non ha convinto i telespettatori e spesso le sue opinioni e le sue decisioni non sono piaciute al pubblico. Invece pare aver convinto sia Pier Silvio sia Alfonso che la vogliono ancora seduta su quella poltrona.

Il futuro di Pomeriggio Cinque

Da mesi ormai escono una serie di indiscrezioni contrastanti sul futuro di Pomeriggio Cinque. L’unica certezza riguarderebbe le sorti della Merlino che pare proprio che perderà il posto. Purtroppo non ha abbastanza convinto il pubblico e soprattutto non è riuscita a costruire quel patto di fiducia con i telespettatori che invece ormai da anni portava avanti la d’Urso.

Mentre è impossibile che l’ex conduttrice torni al timone, spuntano altri nomi, alcuni più convincenti, altri meno. Per ora le più quotate sono tre: Veronica Gentili, Simona Brachetti e Cesara Buonamici. Tutte tre giornaliste, per dare un’impronta ancora più seria alla trasmissione, allontanandosi sempre di più al trash a cui erano abituati i telespettatori.

Ciò che si critica molto alla Merlino sono anche le continue assenze. Il pubblico era abituato a una d’Urso onnipresente, compresi i giorni di festa e di ponte, ma la stessa cosa non vale per Myrta che si prende spesso delle vacanze. In questo modo non è riuscita a far affezionare il pubblico a sé e sembra proprio che la sua mancanza non verrà sentita.