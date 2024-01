GF e Ciao Darwin saltano: il motivo e quando tornano in onda

Mediaset si prepara ad offrire importanti appuntamenti con il calcio. Tra pochi giorni, infatti, ci sarà l’assegnazione del primo trofeo della stagione, ovvero la Supercoppa Italiana. Quest’anno, però, non ci sarà la singola partita, bensì un format diverso, che vedrà coinvolte quattro squadre. Si tratta, infatti, di una Final Four, che prevede tre incontri: due semifinali più la finale tra le due vincenti. Tre partite in totale, che andranno però a stravolgere la consueta programmazione Mediaset, cambiando i piani di programmi importanti: ecco i dettagli.

Come cambia la programmazione di Mediaset

A spiegare come dovrebbe cambiare la programmazione di Mediaset è stato DavideMaggio.it. I tre incontri di Supercoppa sono previsti, su Italia 1 e Canale 5, per le seguenti date: giovedì 18 gennaio (prima semifinale Napoli-Fiorentina, ore 20 su Italia 1), venerdì 19 gennaio (seconda semifinale Inter-Lazio, ore 20 su Canale 5) e lunedì 22 gennaio (la finale, ore 20 su Canale 5). Con la prima semifinale (almeno così sembra) su Italia 1, Canale 5 può mantenere intatta la sua programmazione, con Avanti un Altro e Striscia la Notizia che andranno in onda ai consueti orari. Nella prima serata di giovedì, inoltre, spazio a Terra Amara, con la soap turca che dovrebbe sfidare ancora Doc – Nelle tue mani 3 su Rai 1. Terra Amara, quindi, raddoppierà una seconda volta, andando in onda sia di giovedì che di domenica.

Le partite di venerdì 19 gennaio e lunedì 22 cambieranno invece la programmazione di Canale 5. In entrambe le date dovrebbe saltare Avanti un Altro, con il Tg5 della sera che, a quanto si legge, verrà anticipato alle 19. Seguirà una versione più breve di Striscia la Notizia. Salteranno, inevitabilmente, gli appuntamenti prime time inizialmente previsti per quei giorni, ovvero Ciao Darwin e il Grande Fratello. Dopo aver riportato di questi cambi, DavideMaggio.it ha però anticipato anche che lo show di Bonolis dovrebbe riprendere direttamente il 26 gennaio, mentre Alfonso Signorini dovrebbe recuperare martedì 23 gennaio e raddoppiare giovedì 25.

Terra Amara: nuova sfida contro Doc – Nelle tue mani 3

Se quanto riportato sopra dovesse trovare conferme, sarà interessante osservare gli esiti del nuovo testa a testa tra Terra Amara e Doc – Nelle tue mani 3 nel prime time di giovedì. Il primo round è andato nettamente a favore della fiction con protagonista Luca Argentero: sono stati ben 5.113.000 gli spettatori sintonizzati (26.9% di share), quasi il doppio di quelli registrati da Terra Amara (2.695.000).