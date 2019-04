Gf diretta, Michael Terlizzi ha bestemmiato? Il video

Grande Fratello, Michael Terlizzi ha bestemmiato? Accuse sul Web

Michael Terlizzi ha bestemmiato al Gf 16? Su Twitter da circa un’ora si rincorrono accuse e insinuazioni sul concorrente, colpevole secondo molti di aver appunto bestemmiato. Tutto è avvenuto un’ora fa e bisogna prestare molta attenzione a ciò che dice Michael per avere dei dubbi sul fatto che sia una bestemmia la sua. Per esempio, guardando la diretta del Gf mentre si fa altro, è più facile non accorgersene che sì. Però si sa, il Grande Fratello è molto molto seguito dal popolo di Twitter e basta un solo tweet per scatenare il panico. Per questo ora siamo qui per parlare della presunta bestemmia di Michael al Gf e abbiamo anche registrato il video del momento. Sarete voi quindi a vedere se c’è stata o meno, in attesa di un comunicato ufficiale.

Gf diretta, il video della presunta bestemmia di Michael Terlizzi

Come sempre, infatti, sarà solo e soltanto il Grande Fratello 16 a stabilire se Michael ha bestemmiato davvero oppure no. Lo farà sapere a tempo debito attraverso un messaggio tramite i canali social. Oppure ne parlerà Barbara in uno dei suoi programmi. Se questo comunicato non dovesse arrivare, allora vorrà dire che Michael non ha bestemmiato. In caso contrario, e cioè se lo avesse fatto davvero, il televoto della settimana potrebbe essere annullato vista la sua possibile squalifica dal gioco. Ma veniamo a ciò che è successo. Michael stava parlando con Gaetano della possibilità di chiedere o meno un confronto con Enrico, ma dopo ha cambiato argomento e ha iniziato a parlare di film e cinema. Quando Gaetano ha detto di non esserne un grande esperto, Michael ha battuto il pugno sul tavolo e ha detto qualcosa che potrebbe somigliare a una bestemmia. C’è chi sente un “due” e chi invece capisce “Giuda”. Insomma, nulla per cui si rischierebbe la squalifica.

Michael Terlizzi bestemmia, squalifica in arrivo al Grande Fratello?

Inutile dire che sui social l’opinione è divisa in due: c’è chi pensa sia una bestemmia e chi invece pensa il contrario. Di sicuro nessuno vorrebbe la squalifica di Michael al Gf per bestemmia, perché è un concorrente che sta piacendo davvero tanto. Occhi puntati sui canali social del Grande Fratello, adesso: arriverà un comunicato? Basterà aspettare un po’, il tempo di permettere agli addetti ai lavori di esaminare il video e ascoltare bene, magari isolando ciò che ha detto Michael da tutto il resto.