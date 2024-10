GF, Dal Moro si scaglia contro Shaila: parole dure, ecco il motivo

Daniele Dal Moro si è scagliato duramente contro Shaila Gatta, sorprendendo molti utenti social. Poche ore fa, l’ex volto del GF Vip 7 ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, con una frecciatina palese all’ex velina. Nella foto, Dal Moro ha taggato Shaila accompagnando il post con l’immagine di un’ape che vola da un fiore all’altro, un chiaro riferimento all’indecisione della ballerina tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Tuttavia, va sottolineato che negli ultimi giorni sembra che abbia finalmente fatto la sua scelta, iniziando una vera e propria frequentazione col pallavolista argentino. Oltre a questa provocazione, Daniele ha aggiunto anche una velata ‘minaccia‘ nei confronti della gieffina.

“Shaila sciacquati la bocca quando parli di me che Milano è piccola e le voci girano”, ha scritto Dal Moro. A quel punto, molti hanno iniziato a chiedersi cosa potesse aver scatenato una reazione così accesa da parte dell’ex vippone. Sembrerebbe che tutto sia partito da alcune voci circolate sui social, secondo cui Shaila Gatta avrebbe parlato di Daniele, facendo riferimento alla sua squalifica dalla settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex allieva di Amici avrebbe infatti dichiarato che l’imprenditore veronese meritasse l’espulsione, aggiungendo che “fa paura”.

Tra l’altro, Shaila è stata vista più volte in compagna di Oriana Marzoli, ex fidanzata di Daniele, il che ha portato alcuni a pensare che le sue dichiarazioni fossero influenzare da informazioni ricevute dalla venezuelana. Ma, in realtà, questa non è l’unica interpretazione che è circolata riguardo alle parole di Shaila. In assenza di un video di conferma, molti hanno fatto notare che la polemica sarebbe stata inutile, poiché la ballerina non si riferiva a Daniele, ma all’ex volto di Temptation Island, Lino Giuliano.

Stando a quanto riportato da diversi spettatori, la Gatta avrebbe detto, in realtà, di essere stata contenta della squalifica di Lino, che avrebbe dovuto entrare nella Casa insieme a loro lo scorso settembre. Secondo la ballerina, infatti, un personaggio “trash” come lui avrebbe rovinato l’atmosfera. Insomma, non è ancora chiaro di chi stesse parlando esattamente Shaila, ma pare proprio che Dal Moro abbia reagito in maniera piuttosto impulsiva. L’ex vippone ha persino pubblicato un audio su X in cui lo si sente cantare “Vola vola vola l’ape Shaila”, alimentando ulteriormente la polemica.

La sua reazione ha scatenato una marea di critiche sui social, con i fan della ballerina che lo hanno accusato di cercare visibilità sfruttando la sua immagine, come avrebbe fatto con le sue ex, Martina Nasoni e Oriana Marzoli. Anche questa volta, Daniele ha risposto lanciato una stoccata, specificando che nessuna di loro è realmente rilevante per lui.