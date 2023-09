GF, critiche agli ex concorrenti. Fiordelisi replica: “Finti umili”

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da pochi giorni. Quest’anno, la grande novità è stata la presenza di un cast che ha unito esponenti del mondo vip a persone comuni (i cosiddetti nip). Nelle ultime ore, tuttavia, è diventato virale un video dove alcuni dei nuovi concorrenti esprimono il loro punto di vista sul cast della passata edizione. Tali parole non sono passate inosservate e hanno ricevuto risposta.

Critiche al cast della scorsa edizione: l’ex gieffina risponde

Nel video in questione si vedono Samira Lui, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi esprimere pareri, non proprio positivi, sui concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello. “Litigavano sempre, non volevano lavare i piatti, cucinare o mettere in ordine le cose” ha detto Samira. “Era gente che non aveva mai fatto niente” sono state, invece, le parole di Giuseppe. Anita ha poi concluso: “Io so solo che erano persone molto diverse da noi“.

Il video ha fatto ben presto il giro dei social e le reazioni non sono tardate ad arrivare. Tra queste, c’è stata quella di Antonella Fiordelisi, concorrente della passata edizione: “Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni” ha scritto su X. Appare evidente, quindi, come le parole utilizzate dagli attuali concorrenti del Grande Fratello non siano affatto piaciute all’ex gieffina, che ha risposto via social nel giro di poco.

La confessione di Signorini e le segnalazioni sul cast

Ad esprimersi sui concorrenti della scorsa edizione era stato anche lo stesso conduttore del Grande Fratello: Alfonso Signorini. Ospite a Verissimo nella puntata di domenica 10 settembre, ha ammesso di aver sbagliato la scelta del cast, confessando di aver vissuto un certo disagio durante le dirette. Signorini ha spiegato che nella scorsa edizione si era dato troppo spago alla volgarità e che occorreva, al più presto, prendere le distanze da tutto ciò e ritornare alla normalità.

Alcuni concorrenti dell’attuale edizione del reality targato Mediaset, invece, sono stati al centro di indiscrezioni e segnalazioni (da prendere con le pinze). In primis c’è Angelica Baraldi, che ha raccontato di non avere un buon rapporto con il padre, spiegando di aver deciso di abbandonare la sua famiglia. Una segnalazione emersa recentemente, tuttavia, andrebbe a smentire il suo racconto. Era stato infatti riportato come Angelica verrebbe dalla famiglia di Luca Baraldi, amministratore delegato della squadra di Basket Virtus, su cui la concorrente del GF avrebbe fatto la tesi di laurea. Un’altra segnalazione riguardava invece Anita Olivieri, che non sarebbe single come dichiarato.