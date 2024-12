GF, cosa c’è tra Helena e Lorenzo? Parla la sorella della Prestes

Ormai non è più una novità: tra i gieffini più discussi di questa edizione del Grande Fratello ci sono sicuramente Helena e Lorenzo. In particolare, ciò che continua a tenere banco e a far arrovellare i telespettatori è che tipo di rapporto ci sia davvero tra i due: i fans del reality show infatti non riescono a capire che cosa ci sia davvero tra la Prestes e Spolverato, se un rapporto di amicizia, se i due abbiano in mente una precisa strategia per giocare al meglio le loro carte, o se ci possa essere un sentimento più profondo.

Infatti, anche se ultimamente sembrava che la Prestes avesse voltato pagina e non stesse più pensando a Spolverato, intento a portare avanti a singhiozzi una relazione complicata con Shaila Gatta, i telespettatori non sono mai stati davvero convinti del fatto che tra i due non ci fosse nulla. A dare delucidazioni in merito è arrivata la sorella di Helena, Mariana, che, in un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, ha parlato dell’esperienza della sorella all’interno della Casa più spiata d’Italia e ha anche chiarito, secondo lei, quale tipo di rapporto c’è tra Helena e Spolverato.

Il legame tra Helena e Lorenzo

Per cominciare, Mariana Prestes nel corso dell’intervista ha specificato di non aver mai saputo che tra la sorella e Spolverato ci fosse stata una frequentazione prima che i due entrassero nella Casa e, nello specifico, di non aver mai sentito Helena nominare Spolverato: “Sono stati insieme in hotel una settimana prima di entrare, ma Helena non mi ha detto niente”.

Parlando invece del rapporto tra i due gieffini, per quanto possa trasparire dallo schermo della televisione, la Prestes si è detta sicura che tra i due ci sia solamente amicizia: “Sono sicura che lei non è innamorata di lui. Helena ha detto chiaramente che non è interessata. Non parla di lui perché vuole stare con lui, lei è super rispettosa del suo rapporto con Shaila.”

Insomma, a questo punto non ci sono più dubbi: tra Helena e Lorenzo non è scattata la scintilla. A quanto pare però, i telespettatori non sono rimasti molto contenti della spiegazione data da Mariana Prestes e sono fermamente convinti che la realtà dei fatti sia ben diversa. In particolare, l’ultima ipotesi messa sul tavolo dai fans del programma vede i due gieffini complici e con l’obiettivo comune di rimanere più tempo possibile nella Casa e arrivare fino alla finale.

Helena e Lorenzo abili strateghi?

Ebbene si, Lorenzo e Helena, secondo alcuni fans del reality show, potrebbero avere un accordo per arrivare in finale insieme, in quanto parte della stessa agenzia. Potrebbe non essere un’ipotesi tanto azzardata, avvalorata anche da una breve ma significativa chiacchierata che è andata in onda proprio oggi, lunedì 16 dicembre, tra i due gieffini. Conversazione nel corso della quale si è sentito molto bene Spolverato dare un consiglio “di bellezza” alla coinquilina.

In particolare, a iniziare il breve scambio di idee sembra essere stata proprio la modella che, avvicinandosi al compagno di avventura, gli ha detto: “Non sono truccata“. Una frase alquanto strana da dire così, di punto in bianco, ma davanti alla quale Spolverato non ha mostrato alcun tentennamento. Al contrario, il gieffino le ha risposto: “Eh, appunto. Fatti vedere struccata“. Il tutto parlando rigorosamente a bassa voce per non farsi sentire dagli altri, o forse dalla produzione.

Insomma, si è trattato di una brevissima chiacchierata, che però ha fatto drizzare le antenne ai telespettatori, che, a quel punto, hanno subito gridato al complotto. Come anticipato, molti infatti pensano che sia tutto parte di un accordo, nato tra i due per arrivare insieme in finale, in quanto membri della stessa agenzia. Ecco quindi perché Spolverato avrebbe consigliato alla Prestes come comportarsi e mostrarsi al pubblico dopo la settimana difficile appena passata, per via dell’allontanamento da Javier.

“Sono d’accordo”, “Vogliono che lei passi per la vittima, è tutta una recita“, “La povera ragazza triste per Javier, certo” e “Che vergogna, Lorenzo le ha detto di farsi vedere senza trucco così sembra più triste“, sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti del web sui social nelle ultime ore.