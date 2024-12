GF, continua il tira e molla tra Shaila e Lorenzo: il pubblico è stanco

Ci risiamo, dopo l’ennesimo litigio e la decisione di stare lontani, sembra che tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sia tornato il sereno. “Di nuovo?” esclameranno in molti: i due infatti sono protagonisti di un vero e proprio tira e molla che, ormai da settimane, sembra essere rimasto uno dei temi (se non l’unico) in grado di tenere viva la fiamma del Grande Fratello. Questo è infatti il principale sospetto del pubblico, stanco di questa dinamica trita e ritrita.

È infatti ormai risaputo come i bassi ascolti registrati nel corso delle ultime puntate, abbiano fatto drizzare le antenne ad Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi, convincendoli ad adottare tutte le misure necessarie per non far crollare definitivamente il reality show. Una di queste, come anticipato, potrebbe proprio essere il perdurare (nonostante tutto) della relazione tra Shaila e Lorenzo. Ma ci sono anche altre teorie.

L’ennesima riconciliazione tra Shaila e Lorenzo

Questa volta la riconciliazione tra i due è avvenuta in privato. Uno scambio di idee che ha permesso loro di mettere da parte le incomprensioni e ricominciare da capo la loro conoscenza.

Questa volta, Lorenzo ha ammesso le sue colpe e ha anche aggiunto di essere innamorato di Shaila. La Gatta invece ha preferito non usare quella parola, confessando comunque di provare per lui un forte sentimento. Per finire, Shaila ha chiesto a Lorenzo di fidarsi di più di lei ed essere meno rigido. Lorenzo ha invece promesso alla compagna che cercherà di avere reazioni più pacate in futuro e imparare dagli errori fatti fino a ora.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene ma, come anticipato, c’è qualcosa che non torna ai telespettatori.

Il pubblico è stanco delle solite dinamiche

Ebbene si, dopo settimane intere nelle quali le puntate del Grande Fratello hanno quasi sempre gravitato intorno ai pianeti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, il pubblico di Canale 5 inizia a non poterne più e a manifestare il suo malcontento. Poche ore fa, la pagina Instagram ufficiale del reality show ha pubblicato un breve filmato con l’ennesimo chiarimento tra Shaila e Lorenzo e nella sezione dei commenti è successo un vero e proprio pandemonio.

Tra i fans che continuano a sostenere la giovane coppia, c’è stato anche chi ha sottolineato come ormai la dinamica tra i due abbia stufato. Insomma, appare chiaro come ormai sia arrivato il momento per Signorini di trovare qualcos’altro a cui aggrapparsi per mantenere vivo il Grande Fratello. Spulciando sui social poi, sono comparse altre teorie: alcuni utenti hanno infatti iniziato a pensare che si possa trattare ancora una volta di un’abile strategia di Spolverato stesso.

In effetti, si tratta di un’ipotesi plausibile considerando che, come fatto notare da alcuni utenti, puntualmente, quando si avvicina la puntata e Spolverato è a conoscenza di essere a rischio squalifica, cerca di fare pace con Shaila e rimettere tutto a posto. Anche questa settimana il gieffino è a rischio squalifica per aver pronunciato una bestemmia ed ecco che, a poche ore dalla diretta, mette a punto la sua strategia.

Il ragionamento infatti, compatibilmente con la sopracitata teoria, potrebbe essere il seguente: il pubblico non lo manderebbe mai a casa rischiando di perdersi le prossime puntate dello “Shaila e Lorenzo show”. Quest’era potrebbe però essere finita e, se così fosse, potrebbe essere arrivato il momento anche per Spolverato di puntare su qualcos’altro per tentare di rimanere nella Casa più spiata d’Italia.