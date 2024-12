GF, altra bravata di Spolverato: la reazione di Lino Giuliano

Ebbene si, Lorenzo Spolverato ne ha decisamente combinata un’altra e, questa volta, a commentare la bravata del gieffino è arrivato qualcuno che, per colpa di un gesto molto simile, si è giocato la possibilità di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Si tratta di Lino Giuliano, ex volto di Temptation Island che, come anticipato poc’anzi, quest’anno avrebbe dovuto varcare la porta rossa, ma è stato squalificato ancora prima che il reality show iniziasse.

Come in molti ricorderanno, all’ex volto di Temptation Island era stato impedito di entrare nella Casa come punizione per aver pronunciato parole molto gravi nei confronti di un influencer, Enzo Bambolina.

Per i meno informati, ecco un breve riepilogo di quanto successo. Come anticipato, il reality non era ancora iniziato ma Lino, che rientrava già nella lista dei futuri gieffini, aveva già fatto parlare di sé e non in modo positivo. L’ex volto di Temptation Island aveva infatti pubblicato un commento omofobo e violento nei confronti del celebre influencer e tiktoker Enzo Bambolina, che lo aveva “provocato” scherzando sul fatto che in passato si fossero frequentati.

Provocazione alla quale Lino aveva risposto arrivando a rivolgersi al tiktoker usando un termine molto brutto: “ric**ione”. Una mossa che costò moltissimo a Giuliano, e nello specifico la partecipazione al Grande Fratello. Una decisione giusta da parte di Alfonso Signorini e della produzione del reality show, ma che allo stesso tempo, secondo quanto affermato dallo stesso Giuliano nelle ultime ore sui suoi profili social, cozza con quanto successo nelle ultime settimane all’interno della Casa e con il comportamento di uno dei gieffini più discussi: Lorenzo Spolverato.

Lino chiede giustizia

L’ex volto di Temptation Island, che non ha mai accettato di buon grado l’esclusione dal reality, è infatti tornato alla carica, lamentandosi dell’atteggiamento di Spolverato e chiedendo la sua squalifica immediata. Perché proprio ora? Come anticipato, nelle ultime ore Spolverato ne ha combinata un’altra delle sue e pare che abbia bestemmiato, dando dimostrazione ancora una volta di non meritare di stare dentro la Casa.

Il condizionale è quasi d’obbligo, dal momento che in molti, stando a quanto si legge sui social, non sono del tutto convinti della colpevolezza del gieffino. Alcuni infatti continuano a sostenere che le parole pronunciate da Spolverato siano state ben altre, e la totale mancanza di reazioni da parte dei suoi interlocutori ne potrebbe essere la conferma. In ogni caso, conoscendo la personalità del gieffino, tanti fans del programma che lo vorrebbero vedere fuori dalla Casa continuano a chiedere a gran voce la sua squalifica.

Tra di loro vi è anche Lino Giuliano che, venuto a conoscenza di quest’ultima bravata del gieffino, ha scelto di pubblicare alcune stories sul suo profilo Instagram per chiedere appunto giustizia e che vengano presi provvedimenti nei confronti del gieffino, esattamente com’è stato fatto con lui.

“Mi hanno fatto fuori per un commento fuori dal Grande Fratello e non devo rosicare?”, ha affermato Lino Giuliano rispondendo alle domande dei suoi fans sul perché se la fosse presa tanto. “A me è stata fatta una cattiveria e io devo ripagarla con la stessa moneta“.

Insomma, Lino, così come molti telespettatori di Mediaset, sperano che questa volta Spolverato venga punito. Per il momento non si hanno altre notizie in merito e sarà necessario attendere la prossima puntata del reality, in onda lunedì 9 dicembre, per saperne di più.

I precedenti e cosa dice l’attuale regolamento

Anche nelle precedenti edizioni del reality show di Canale 5 è capitato di assistere a episodi di questo tipo, ma i concorrenti hanno sempre pagato (giustamente) per le loro azioni. Uno degli esempi più famosi è quello di Fausto Leali: il noto cantante, che partecipò al Grande Fratello Vip 5, fu costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia solamente per aver usato la parola “nero“ parlando con Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli.

Una misura che, al tempo, fu considerata dai telespettatori e dagli altri gieffini eccessiva. Motivo per il quale, all’inizio dell’edizione successiva del reality, Alfonso Signorini comunicò una variazione di regolamento: a partire da quel momento, solamente in caso di bestemmia sarebbe scattata la squalifica del concorrente.

Mai decisione fu più sbagliata: il risultato infatti fu un’edizione del Grande Fratello che ancora oggi viene ricordata come una delle peggiori da un punto di vista del cast. Ecco quindi che in seguito, Pier Silvio Berlusconi, con la volontà di riportare l’ordine nella Casa di Cinecittà, decise quindi di recuperare le vecchie regole.

Oggi, non si è ben capito quale direzione abbia preso il Grande Fratello: da un lato sembra che la produzione abbia deciso di mantenere una tolleranza zero nei confronti di comportamenti inadeguati, com’è successo con il caso di Lino Giuliano; dall’altro però, le regole ferree di Pier Silvio Berlusconi sembrano venire meno ed essere messe decisamente in discussione quando si tratta di Lorenzo Spolverato.

Insomma, i telespettatori sono sempre più convinti: se anche questa volta la produzione deciderà di sorvolare sull’ennesimo scivolone del gieffino, ci deve necessariamente essere qualche motivo per il quale Lorenzo viene protetto da Signorini e compagnia bella. Quale sia questa ragione rimane un mistero.