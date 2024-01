GF, compleanno Giuseppe: le urla imbarazzanti dei parenti

Oggi è il compleanno di Giuseppe Garibaldi e nella Casa del Grande Fratello, il 22 gennaio, gli inquilini hanno aspettato la mezzanotte per festeggiare il ragazzo. Per l’occasione, i suoi parenti sono arrivati dalla Calabria. Ci sono stati i fuochi d’artificio e poi hanno urlato qualcosa a Garibaldi, tanto che gli autori sono stati costretti a censurare.

Ultimamente, in Casa, quando c’è un compleanno ci sono i fuochi d’artificio e poi amici e parenti vanno fuori le mura di Cinecittà per urlare gli auguri al festeggiato. Questa volta è stato il turno di Giuseppe, ma è successo un episodio spiacevole. Poco dopo che i parenti hanno iniziato a gridare, probabilmente il fratello Nicola e lo zio, la regia ha fatto partire la musica per non far sentire ciò che stessero dicendo.

È stato molto strano poiché, durante i compleanni, gli autori permettono i dialoghi tra concorrenti e parenti. Poi si è scoperto il motivo: i familiari di Giuseppe hanno urlato parole pesanti. Successivamente il ragazzo è andato a chiedere spiegazioni e in Casa molti hanno ipotizzato che il motivo fossero le parole inopportune che sono state gridate. Come Rosy Chin: “Forse per quella parolina là che è scappata“.

Quindi il Paraguru se l'è presa a morte col GF (minacciando di fare "un macello" e dicendosi "molto infastidito") perché ha messo la musica e non ha fatto sentire i parenti a Garibaldi, i quali inveivano e dicevano parolacce contro il GF per lo stesso motivo?! 😅 #GrandeFratello https://t.co/eg34svyWCy pic.twitter.com/F4ky9Fa0bn — IlSignorNessuno (@SirNessuno) January 23, 2024

Giuseppe ha supposto che sta passando male fuori e che, per questo, non gli abbiano fatto sentire le urla. A chi fossero rivolte le parolacce rimane incerto, alcuni dicono a Beatrice Luzzi. Sembra infatti che i parenti del giovane hanno pensato che quella fosse l’occasione giusta per prendersela contro l’attrice che, secondo loro, si è comportata male nei confronti di Giuseppe. Nonostante ora, tra di loro, il rapporto è tranquillo.

Massimiliano Varrese ha cercato di capire meglio e di domandare a Garibaldi come mai, ma lui ha giustificato i parenti dicendo che “sono pazzi” e ridendoci su. Stasera, inoltre, queste persone andranno anche a trovarlo per fargli un regalo per il compleanno e in molti temono che, dopo la figuraccia di ieri, possa ripetersi un episodio simile.

Capito i trogloditi cavernicoli, patriarcali maschilisti parenti del bidello? Invece di fare gli auguri hanno passato il tempo a insultare Bea. Per fortuna non tutti i calabresi sono così. E il guru che ride e gode?

BASTA! #GrandeFratello pic.twitter.com/IzwQB0TOPM — Casta diva (@casta_divina8) January 23, 2024

Cosa accadrà nella puntata di questa sera

Secondo le prime anticipazioni, questa sera, Giuseppe riceverà una sorpresa: tutta la famiglia al completo, insieme alla banda di paese. Anche Marco Maddaloni avrà un incontro inaspettato: il papà.

Ma ci saranno anche degli scontri molto attesi: quello tra Perla Vatiero e Beatrice, dopo gli ultimi screzi, e quello tra Mirko Brunetti e Federico Massaro e Massimiliano, dopo ciò che questi hanno detto sull’eliminato.