GF, Ciro Petrone: ritorno di fiamma con Federica? L’indizio social

Ciro Petrone, poco dopo aver abbandonato la Casa del Grande Fratello, si è lasciato con la fidanzata Federica Caputo. La coppia era stata a Temptation Island e anche in quell’occasione lui non ce l’aveva fatta a resistere fino alla fine.

La rottura tra i due sembrava qualcosa di impossibile. In Casa Ciro non faceva altro che sottolineare quanto fosse innamorato. Poi la sorpresa della ragazza, anche per invitarlo a rimanere, dopo i primi segni di cedimento. Ma Petrone non ce l’ha fatta ed ha abbandonato dopo due mesi di permanenza.

A Verissimo, poco dopo, ha rivelato che Federica ci è rimasta molto male. Avrebbe voluto più tenacia da parte sua. Poco dopo è arrivata la rottura. Il problema della coppia è sempre stato il tema della convivenza. Ciro, per sua ammissione, è molto “mammone” e non ha mai avuto il coraggio di lasciare definitivamente casa sua.

Ma Alessandro Rosica ha pubblicato una story dove si vede che la coppia è a cena insieme con altri, tra questi la moglie di Marco Maddaloni. Successivamente sono andati anche in discoteca, a Napoli. Sembrerebbe dunque che tra i due ex ci sia un ritorno di fiamma. Federica è riuscita a passare sopra questi lati caratteriali dell’attore o lui è cambiato?

L’abbandono del GF e di Temptation Island

Il 20 novembre Ciro ha abbandonato la Casa. A causa della mancanza della famiglia e della fidanzata Federica, nonostante i tanti messaggi di affetto ricevuto, l’attore non ce l’ha fatta a resistere. Per molti era già destinato alla finale. Petrone funzionava come concorrente, soprattutto la sua accoppiata con Fiordaliso. Ma ha preferito mollare.

Ciò non è mai piaciuto a Federica. Anche perché lui, questa volta, le aveva promesso di resistere. Infatti a Temptation Island, dopo la prima puntata, a pochi giorni dalla separazione, Ciro ha fatto un gesto assurdo. Ha deciso di scappare dal suo villaggio per raggiungere quello delle ragazze e portare via Federica.

In quel caso non si è messo alla prova fino alla fine, ha mollato. Anche al Grande Fratello ha fatto lo stesso. Ha dimostrato ancora molta immaturità e poca responsabilità ed è stato proprio questo, probabilmente, che ha fatto prendere la decisione alla sua ragazza. Che però ora sembra essere tornata sui suoi passi.