GF, Ciro Petrone: è finita con Federica Caputo. Il motivo

La storia d’amore tra Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo è giunta al termine. Dopo averlo annunciato in una diretta Instagram, l’ex gieffino ha dato la conferma indiretta in occasione della puntata del Grande Fratello del 30 dicembre. Alfonso Signorini, infatti, gli aveva detto di sapere della love story terminata e Ciro, a tal proposito, non aveva smentito il conduttore.

Ciro Petrone: la rottura con Federica Caputo

Nella diretta in cui aveva annunciato la fine della relazione con Federica, Ciro non era entrato nel dettaglio e non aveva reso note le motivazioni dietro tale rottura. Era però sembrato che la fidanzata del gieffino non fosse molto contenta della decisione di Ciro di abbandonare il Grande Fratello. Lui stesso ne aveva parlato durante la sua ospitata a Verissimo, raccontando come lei fosse arrabbiata della sua decisione: “Ci teneva un sacco, sapeva che lo facevo per il nostro futuro, quindi era l’ultima cosa che voleva” aveva ammesso nella chiacchierata con Silvia Toffanin.

Il motivo della rottura tra i due, quindi, potrebbe essere legato proprio alla scelta di Ciro di abbandonare il GF (qui i dettagli della 29esima puntata). D’altra parte, proprio Federica aveva chiesto a più riprese all’ormai ex fidanzato di resistere e continuare l’avventura nella Casa più spiata d’Italia. Ad ogni modo, si tratta solo di un’ipotesi e non è dato sapere, al momento, quale sia il motivo che ha spinto i due a dirsi addio. Nessuna dichiarazione, inoltre, da Federica Caputo, il cui profilo Instagram risulta attualmente privato.

L’abbandono del Grande Fratello

Il Grande Fratello non è l’unico reality a cui Ciro Petrone ha preso parte. Anni prima, come si ricorderà, l’ex gieffino partecipò a Temptation Island proprio con Federica. In quell’occasione, dopo pochi giorni dall’ingresso nei rispettivi villaggi, Petrone scavalcò la recinzione che divideva il villaggio dei fidanzati da quello delle fidanzate per ricongiungersi alla compagna. Federica e Ciro, ad ogni modo, lasciarono insieme il programma.

Già alcune settimane fa, Ciro Petrone, quando ancora era nella Casa del Grande Fratello, era apparso spento e meno partecipe. Parlando con Rosy Chin aveva confessato di star pensando all’abbandono del programma. Petrone aveva quindi descritto il suo malessere, raccontando di come non riuscisse a vivere serenamente le giornate in Casa. La regia, in quell’occasione, aveva provveduto a censurare la conversazione, così che il pubblico non potesse sentir parlare ulteriormente dell’argomento.