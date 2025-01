GF, Chiara ed Emanuele flop? Tutta questione di ship: cosa non va

Le questioni di cuore al Grande Fratello sono uno dei punti cardine. Senza i movimenti emotivi e la parte legata all’attrazione, il reality condotto da Alfonso Signorini perderebbe parte dell’interesse del pubblico. Mai come prima (almeno, questo è quanto visto finora), il GF ha visto, vissuto, smontato e ricostruito connessioni sentimentali e presunti flirt non andati a buon fine. A durare sono Shaila e Lorenzo, attualmente ancora in Casa, e Giglio e Yulia, considerati da molti “la vera coppia di questo Grande Fratello”. Che ne è di tutti gli altri “inciuci”? Ora pare esserci Chiara Cainelli al centro dell’attenzione: dall’altra parte? Emanuele Fiori. Tra loro l’ennesimo confronto, conclusosi con un nulla di fatto…forse. Dopo Javier e Alfonso, la giovane ha voluto chiarire nuovamente la sua posizione con il fisioterapista, che non ha mai smesso di nascondere il suo interesse. Che confusione, sarà perché siamo al GF?

Chiara ed Emanuele si confrontano ancora: a che punto sono?

Continuano le incomprensioni tra Emanuele e Chiara, che ancora non hanno ben chiaro il loro rapporto. Proprio per questo e proprio un paio di ore fa, i due inquilini hanno scelto di creare un saggio momento di confronto, in cui finalmente chiarire le posizioni reciproche, parlandosi apertamente. Dopo quanto successo con Javier, Emanuele ha preso un po’ le distanze da Chiara e questo pare averle dato un po’ di fastidio, o comunque dispiacere. “Dopo torniamo ad avere un rapporto tendenzialmente di amicizia”, dice Emanuele, “e tu minimamente non pensi al fatto che io possa essere interessato a te“, continua.

Chiara, però, risponde subito sostenendo che Ema, dal canto suo, non le ha mai fatto capire niente di tutto questo. Eppure il fisioterapista l’interesse lo ha provato e probabilmente tuttora lo prova, ma forse rispetto agli altri ragazzi ci va molto con i piedi di piombo. “Io conoscendo la tua storia e avendo capito un po’ come sei fatta e che tendi molto ad avere paura e a scappare da queste cose…non sono un martello pneumatico […]”. Chiara, però, ci tiene a sottolineare che il suo fastidio deriva dall’essere passata come “quella che non si è accorta di un interesse quando tutti lo sapevano tranne lei”. Il succo del discorso è questo e forse è il frutto di una sola e grandissima incomprensione.

“Volevi che io chiarissi cosa con te, se tu non hai fatto niente, se non dirmi che ti interessavo un mese e mezzo prima!?”, chiede Chiara a Emanuele.

Io credo che tu sia una persona che vada corteggiata, passami il termine, con l’ascolto e senza fare gesti chissà quanto eclatanti […] Sei una persona che va presa molto con le pinze anche nel corteggiamento […]

Pare non ci siano speranze per questa coppia; regna sovrana la confusione e il più totale misunderstanding.

Senza le ship il GF cos’è? Tira e molla fasulli o reali sentimenti?

Questa edizione del Grande Fratello ci ha dato la “prova provata” che le ship amorose funzionano e attirano share. Con queste ultime si creano fandom, si creano nomignoli ad hoc, si alleano persone e si mandano aerei. Eppure, pensandoci bene, forse sono proprio queste a tirare avanti tutto? Insieme al pubblico da casa, si intende, l’altro grande collante del programma di Canale 5. Tra un’attrazione e l’altra c’è anche da considerare la questione “noia”, o forse dovremmo dire “forzatura”.

A volte chi guarda il reality ha quasi l’impressione che certe dinamiche si creino appositamente per smuovere gli animi e per creare blocchi in puntata. Che in fondo, di così vero, non ci sia poi molto. Ciò non vale sempre e non è certamente universale (basti pensare a Giulia Salemi e Pier Paolo che stanno per diventare genitori e si sono innamorati proprio dentro il GF!), ma a volte la sensazione che si ha da casa è proprio questa. Attrazione per una ragazza, palo, attrazione per un’altra ragazza etc. È vero anche che stando 24/24 dentro una Casa con le stesse persone possa portare (e sicuramente è così) a scoprire lati mai visti di quella stessa persona e andando avanti nel tempo si può apprezzare qualcosa che prima non si era assolutamente notato.

Dentro il GF tutto può succedere, specialmente quando si tratta di “scossoni emotivi” e di gestione degli stessi. A volte, però, certe ship sembrano frutto di qualcosa di fittizio e non istintivo, ma non ci siamo noi dentro la Casa e ci è impossibile giudicare. Siamo esterni e da esterni parliamo: il pubblico vede e il pubblico, a suo modo, giudica…e vota.

Chi uscirà domani sera?