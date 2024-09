GF, chi prende il posto di Lino dopo squalifica: arriva una Lecciso

In tempi record Lino Giuliano è stato squalificato dal Grande Fratello 2024. L’ex partecipante dell’edizione estiva di Temptation Island 2024 non entrerà nella Casa più spiata d’Italia, come la produzione e i piani alti di Mediaset hanno deciso. Una decisione, questa, che riceve l’applauso di molti telespettatori, che avevano consigliato al reality show di procedere con la squalifica dopo quanto accaduto sui social. D’altronde, della passata edizione di TI, Lino non era di certo uno dei partecipanti più amati. Ma chi prenderà il suo posto? Amanda Lecciso!

A dare questo scoop, poco prima della messa in onda della prima puntata della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, è in esclusiva Davide Maggio. A varcare la porta rossa al posto di Lino sarà, appunto Amanda. Quest’ultima è la terza sorella Lecciso, finora rimasta nell’ombra rispetto a Loredana e Raffaella. La cognata di Al Bano è pronta a mettersi in gioco in questa nuova esperienza sotto le luci dei riflettori, dopo l’uscita di scena di Lino, non del tutto inaspettata.

Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello in tempi record

Da giorni si parlava della possibilità che Giuliano venisse squalificato ancora prima dell’inizio del reality show. Di sicuro si tratta di una squalifica al Grande Fratello in tempi davvero record. Neppure il tempo di entrare nella Casa più spiata d’Italia che Lino ha visto volare via, di fronte a sé, il sogno di diventare un concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. La squalifica è arrivata per via del commento omofobo che Giuliano ha rilasciato su Instagram verso Enzo Bambolina, un TikToker.

Un errore, il suo, che gli è costato caro. Infatti, Lino sognava di continuare la sua corsa in televisione. Ma c’è da dire che molti telespettatori, che non hanno apprezzato il suo percorso a Temptation Island, stavano già pianificando di eliminarlo al primo televoto che l’avrebbe visto protagonista. Non si può sapere se il pubblico avrebbe subito eliminato Lino. Ciò che è certo che non avrebbe iniziato con l’appoggio di chissà quanti telespettatori. Va anche detto che ha comunque la sua cerchia di fan, che erano pronti a sostenerlo.

Le critiche non riguardavano solo il suo percorso nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Molti si erano opposti alla sua partecipazione al programma di Signorini perché era uscito fuori che con Alessia Pascarella avrebbe potuto imitare quanto fatto lo scorso anno da Perla Vatiero e Mirko Brunetti. In ogni caso, la possibilità di continuare a fare televisione con il GF è comunque svanita e Lino dovrà farsene una ragione.