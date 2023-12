GF, chi è l’uomo che arriva da Seul: tutto sul nuovo concorrente

Il Grande Fratello sta per ampliare il suo cast, d’altronde i provini sono ancora aperti. È ormai noto come a breve ci saranno nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia e lo stesso Alfonso Signorini, rispondendo ad alcune domande su Instagram, aveva svelato qualche dettaglio sulle new-entry. Il conduttore del reality di Canale 5, in particolare, aveva parlato di un uomo che arriva da Seul, non famoso e notevole dal punto di vista estetico. Signorini si era limitato a fornire qualche indizio, mentre a fare il resto ci hanno pensato le indiscrezioni.

Grande Fratello: ecco chi potrebbe entrare nella Casa

Stando a quanto riportato da MondoTv24, la new entry in questione sarebbe Federico Massaro. Il modello è molto seguito su Instagram, dove vanta la bellezza di 138mila follower e sembra che abiti proprio in Corea del Sud. Quello di Massaro sarebbe quindi uno dei due volti nip ad entrare nella Casa, mentre l’altro dovrebbe essere Luca Vetrone. Stando a quanto si legge su MondoTv24, l’ingresso delle due new-entry dovrebbe avvenire lunedì 4 dicembre. Non resta che attendere, quindi, per scoprire se questi due ingressi avverranno davvero.

Nuovi ingressi al GF: le rivelazioni di Signorini

Come detto poc’anzi, Signorini aveva parlato dei nuovi ingressi al Grande Fratello rispondendo ad alcune domande su Instagram. Il conduttore aveva parlato di Greta Rossetti, che entrerà nella Casa nella puntata in onda sabato 2 dicembre. Con lei dovrebbe entrare un’altra donna, che, stando alle recenti indiscrezioni, dovrebbe essere la cantante e attrice Rosanna Fratello. Signorini aveva poi ironizzato sul possibile ingresso di Luca Vetrone, non smentendo né confermando. Il conduttore aveva poi spiegato come fosse falsa la notizia di Filippo Bisciglia come nuovo concorrente.

In quell’occasione, Signorini aveva espresso il suo parere su alcuni inquilini del GF. Aveva, ad esempio, confermato come Beatrice Luzzi gli piacesse molto, scherzando anche su un possibile riavvicinamento dell’attrice con Giuseppe Garibaldi. Spazio poi anche alle domande più personali. Signorini aveva infatti confessato come il suo gatto, Teo, non stesse molto bene, ammettendo la mancanza di “quel pizzico di superficialità“. Il conduttore del Grande Fratello aveva parlato anche del rapporto con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, esprimendosi anche su Alberto De Pisis.