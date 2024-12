GF, c’è del tenero tra Lecciso e Tediosi? Ecco come stanno le cose

La domanda che aleggia tra le mura della Casa più spiata d’Italia nelle ultime ore pare essere proprio questa: che cosa sta succedendo tra Amanda Lecciso e Stefano Tediosi? A mettere la pulce nell’orecchio ai coinquilini è stata proprio Mariavittoria Minghetti che, nel corso di una conversazione con un’altra gieffina, ha lasciato intendere che tra i due ci sia del tenero. Sarà vero o si tratterà solamente di amicizia? In tutto ciò rimane un’altra domanda da porsi: come avrà preso la notizia della vicinanza dell’ex tentatore alla Lecciso Federica Petagna?

Il presunto flirt tra Amanda e Stefano

Come anticipato, la prima a mettere la pulce nell’orecchio circa lo “strano” rapporto che si è venuto a creare negli ultimi giorni tra Stefano Tediosi e Amanda Lecciso, è stata Mariavittoria. Poco fa, mentre si trovava sul divano con Jessica Morlacchi, la Minghetti ha infatti affermato: “No c’è qualcosa che…Amanda con Stefano”.

in che senso amanda e stefano?! 💀☠️#grandefratello pic.twitter.com/4F9e8ycblv — threshold – il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) December 5, 2024

Poche parole che però sembrano essere state recepite alla perfezione dalla sua interlocutrice che, a quel punto, ha fatto un’espressione sconvolta. Quasi come se l’affermazione della Minghetti avesse sottinteso che tra i due sia nato una sorta di flirt. La Morlacchi quindi potrebbe essere rimasta attonita di fronte a questa rivelazione proprio perché, fino a poche ore fa, Stefano Tediosi si era mostrato in atteggiamenti molto intimi con Federica Petagna.

La gieffina ed ex protagonista di Temptation Island infatti, dopo aver archiviato la storia con Alfonso D’Apice, sembrava aver deciso di approfondire la sua conoscenza con Tediosi. Ora però le cose potrebbero essere cambiate, se queste voci di un flirt tra l’ex tentatore e la Lecciso si dimostrassero vere.

In realtà, almeno per il momento, pare che tra i due non sia successo nulla di realmente importante. Infatti, nelle ultime ore Stefano e la Lecciso hanno semplicemente parlato e cercato di approfondire la loro conoscenza. Sembra quindi che la Petagna possa dormire sonni tranquilli, ma resta il fatto che Mariavittoria ritiene che tra i due ci sia più di una semplice amicizia.

Ci sarà qualcosa che i telespettatori non hanno visto e che invece la Minghetti ha notato? Insomma, per il momento non è dato sapersi. Stando a quanto dicono i fans del reality show sui social, il tutto potrebbe dovuto alla gelosia della Minghetti. Ma di chi, o cosa, dovrebbe essere gelosa Mariavittoria? Non è ben chiaro. Per finire, il discorso tra Jessica e la Minghetti è apparso a dir poco criptico e con pochi (se non nessuno) riferimenti, motivo per il quale con quella frase la gieffina avrebbe potuto riferirsi a qualsiasi cosa.

In ogni caso, è probabile che l’argomento verrà toccato nel corso della prossima puntata del Grande Fratello, che, dopo il nuovo cambio di programmazione, andrà in onda il prossimo sabato 7 dicembre. Non resta da fare altro che attendere qualche giorno per saperne di più.