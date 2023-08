GF cast: pronto conduttore Rai/Mediaset dalla carriera infinita, chi è

Va prendendo sempre più forma il cast dell’ottava edizione del Grande Fratello. Come rivelato dal sito Fanpage.it, il gruppo dei VIP sarebbe ormai stato chiuso, mentre quello dei cosiddetti NIP, ovvero delle persone normali, sarebbe ancora in fase di definizione. Com’è noto, Pier Silvio Berlusconi ha escluso dal reality l’ingresso di influencers e personaggi con profilo su Onlyfans, cercando di puntare su vip meno ‘trash’ e con una carriera più canonica. Tra i possibili nomi circolati in questi giorni, troviamo l’attore Ninetto Diavoli, il quale ha lavorato in passato con nomi del calibro di Pierpaolo Pasolini e Totò. Adesso, sembrerebbe che anche un altro noto conduttore e attore potrebbe sbarcare nella Casa più spiata d’Italia. Di chi si tratta?

Stiamo parlando di Corrado Tedeschi, volto di punta del piccolo schermo negli anni ’80 e ’90. Il conduttore è stato recentemente intervistato dal settimanale Gente, dove ha ammesso di essere stato contattato per prendere parte al reality. Stando alle sue parole, una sua partecipazione sembra alquanto imminente, complice anche la nuova linea ‘scaccia trash’ messa in atto da Pier Silvio Berlusconi. Ecco quanto svelato da Tedeschi:

Di recente mi hanno telefonato per partecipare, vedremo. Ho avuto un tono un po’ guardingo, ho chiesto delucidazioni su certe condizioni. Detto questo, mi è molto piaciuta questa rivoluzione educata che Berlusconi sta mettendo in atto.

Proprio come Ninetto Diavoli, anche Corrado Tedeschi rispecchierebbe il profilo del concorrente ideale che l’amministratore delegato Berlusconi starebbe cercando per questa rivoluzionaria stagione del reality di Canale 5. Leggendo quanto dichiarato da lui stesso, l’attore sembrerebbe voler accettare la proposta e mettersi in gioco varcando la famigerata porta rossa. Non resta che attendere per scoprire se sarà effettivamente così e, soprattutto, chi sarà al suo fianco per completare il cast del Grande Fratello 8.

Corrado Tedeschi, vita e carriera

Corrado Tedeschi è nato a Livorno il 20 luglio 1952. Inizia la sua carriera come calciatore, convertendosi in uno degli attaccanti della Sampdoria primavera, per poi decidere di dedicarsi al mondo dello spettacolo e della recitazione. Nel 1984 sbarca su Rai1, dove partecipa al programma Musica d’estate. Dopodiché, passa a Mediaset, dove presenta il quiz pomeridiano Doppio Slalom dal 1985 al 1990 e prenderà il posto di Marco Predolin nel programma Il gioco delle coppie. Nel 1986 conduce Miss Italia, mentre dal 1996 al 1999 presenta Italia1 Sport, dopo aver condotto Studio Sport. Inoltre, recita anche in diverse fiction come Don Matteo, Il paradiso delle signore o Le tre rose di Eva.

Per quanto riguarda la vita privata, Corrado ha due figli: Jacopo, nato nel 1982 e Camilla, nel 1996. Delle sue storie d’amore, tuttavia, non si sa nulla. A quanto pare, l’uomo non ha mai voluto legami duraturi e, ad oggi, risulta essere single. Nel 2007, mentre era in tournée teatrale, ha scoperto di avere un cancro al colon. Grazie ad un’operazione, è riuscito a sconfiggere la malattia e, da allora, è molto attivo nella sua lotta per la prevenzione.