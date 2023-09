GF casi bestemmia, gli inquilini: “Lunedì sarà un macello in diretta”

Il sabato sera è stato vissuto a pieno nella Casa del Grande Fratello. Ieri, 23 settembre, i concorrenti hanno organizzato una grande festa in stile hawaiano, piena di musica e divertimento. Inizialmente, si sono goduti una cena esotica, per poi spostarsi in piscina a godersi il resto della serata tra bagni e balli. Tuttavia, il disteso clima della serata è stato spezzato da qualcosa d’inaspettato. Durante una chiacchierata, l’attore Ciro Petrone e il tiktoker Arnold Cardaropoli hanno rivelato una cosa molto grave: a quanto pare, uno degli inquilini avrebbe bestemmiato. Di chi si tratta? Di Vittorio Menozzi, il modello laureato originario di Parma.

La notizia si è sparsa molto velocemente per tutta la Casa, tanto che i concorrenti hanno iniziato ad andare uno per uno in confessionale. Addirittura, Marco avrebbe confessato di non poter parlare dell’argomento, anticipando possibili punizioni nella puntata di lunedì. Allo stesso modo, Giuseppe si è detto convinto che domani potrebbe scoppiare un vero e proprio caos in puntata. Nonostante ciò, Vittorio si è mostrato molto tranquillo e sereno per tutto il resto della serata.

Giuseppe: "A me hanno fatto domande…"

Marco: "Non possiam parlarne, preparatevi lunedì."

Giuseppe: "Lunedì succederà un bordello…

(certo, come no????)

Anita: "Perchè a me hanno detto che Arnold ha detto che lui (Vittorio) ha bestemmiato…"#GrandeFratello #GF pic.twitter.com/78w9LTYxp9 — ????????seph ????????lғ (@W0lf_90) September 23, 2023

Non è chiaro se i suoi coinquilini gli abbiano riferito di aver sentito una bestemmia da parte sua o se, invece, abbiano deciso di rimanere in silenzio. In tutto ciò, però, non è ancora apparso nessun video che documenti l’accaduto. La cosa risulta abbastanza strana dato che, nel caso Vittorio avesse veramente bestemmiato, la clip starebbe già circolando ovunque sul web.

Ma, Vittorio non è stato l’unico messo sotto accusa ieri sera. Nelle ultime ore, è esploso sui social un video in cui un altro concorrente sembrerebbe pronunciare una bestemmia. In questo caso, stiamo parlando del bidello e barman Giuseppe Garibaldi. Giuseppe si trovava seduto sul divano insieme ai suoi compagni, quando, tra chiacchiere e risate, si è lasciato andare ad un’espressione blasfema, dicendo: “Mannaia la Ma****a”.

Al contrario di Vittorio, però, l’uscita di Giuseppe è stata subito documentata e condivisa sui social. Da lì, è iniziato un dibattito, tra chi sostiene che quella pronunciata da Garibaldi non sia una vera e propria bestemmia e chi, invece, crede che meriterebbe una punizione per correttezza delle regole. A questo punto, non resta che aspettare domani, 25 settembre, per scoprire come il Grande Fratello agirà di fronte a tutto ciò e se verranno presi provvedimenti.