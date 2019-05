Gf, arriva Casa Surace e nonna Rosetta nota una differenza rispetto agli altri anni

Casa Surace al Grande Fratello: nonna Rosetta conquista tutti

Casa Surace è entrata al Grande Fratello, e se non sapete di chi stiamo parlando forse è il caso che facciate una ricerca velocissima su Instagram o su Facebook: si tratta di comici esilaranti che mettono in evidenza i luoghi comuni del Sud e del Nord e che hanno come leader indiscussa nonna Rosetta, protagonista divertentissima del day time andato in onda oggi. Cos’è successo in Casa esattamente? Per regalarci un po’ di risate Barbara d’Urso e il suo team autoriale hanno deciso di far entrare Casa Surace nelle quattro mura più spiate d’Italia in cui si svolge la vita dei concorrenti rimasti in gioco.

Grande Fratello, nonna Rosetta ha un debole per Gennaro

Tra i video più divertenti dei Surace spiccano quelli in cui si parla di cibo, e nonna Rosetta ha voluto redarguire al riguardo Gennaro Lillio che qualche giorno prima aveva preparato degli spaghetti al pomodoro aggiungendo sulla pasta della salsa cruda e dell’olio di semi invece dell’olio d’oliva: “O cucinate bene – questa la simpatica minaccia di nonna Rosetta – o questo qua [la ciabatta ndr] in fronte“. La nonna ha poi cucinato per tutti e ha rivelato di essersi innamorata di Gennaro (che intanto ne ha un altro di amore a cui pensare): “Quando stiamo in questo confessionale – queste le parole di Lillio in confessionale – noi dobbiamo guardare lì [la telecamera ndr]. Nonna, di’ la verità: ma mo chi è il tuo preferito qui dentro?”. Credevate che nonna Rosetta avrebbe resistito al fascino dello sciupafemmine di Napoli? Ovviamente no.

Il rimprovero di nonna Rosetta: il particolare che tutti avevamo già notato

Quello che più ci ha colpito è che anche Rosetta ha notato qualcosa che chi segue il Grande Fratello da tantissimo tempo anche durante la diretta ha visto sin da subito: “Oggi – queste le parole della nonnina – abbiamo mangiato tutti insieme ma gli altri giorni no: si deve fare una bella pentola e si mangia tutti insieme!”; nei precedenti anni non era mai successo, non con una tale frequenza almeno, che i ragazzi mangiassero da soli: quest’anno invece sono state poche le volte in cui i ragazzi lo hanno fatto sebbene non ci sembrino meno uniti rispetto ai concorrenti degli altri anni. Cara Rosetta, resti tu in Casa per mettere in riga tutti?