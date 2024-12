GF caos: tre gieffini potrebbero lasciare e Turchi fa spoiler su lunedì

C’è aria di crisi nella Casa del Grande Fratello. Tre gieffini, stando ad alcune affermazioni fatte da parte di alcuni loro compagni, starebbero difatti pensando di abbandonare il programma. Intanto un ex concorrente, Enzo Paolo Turchi, si è involontariamente abbandonato ad uno spoiler sulla prossima puntata che andrà in onda lunedì su Canale 5. Scopriamo meglio di che cosa si tratta e quali sono i tre gieffini che potrebbero lasciare il reality.

Tre gieffini starebbero valutando il ritiro

Dopo mesi dall’inizio del Grande Fratello può capitare di iniziare a sentire la mancanza di casa e dei propri affetti, così come può subentrare un po’ di stanchezza. Dalla prima messa in onda il 16 settembre già due concorrenti hanno deciso di abbandonare il reality. Stiamo parlando di Enzo Paolo Turchi e Yulia Braschi. Adesso anche altri tre gieffini potrebbero lasciare il gioco. Così come riportato da Biccy, stando ad alcune chiacchiere tra coinquilini avvenute ieri sera, starebbero valutando il ritiro Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Mavi. Amanda Lecciso, rivolgendosi a Javier Martinez e Luca Calvani, avrebbe difatti affermato: “C’è Jessica che è in forte crisi. Sì è in crisi e vorrebbe andarsene”. L’attore toscano avrebbe poi aggiunto: “Lo so, ma a me ha detto che non è solo lei in questa situazione. Anche Mavi e Tommy sono in crisi come lei”.

In effetti Jessica, parlando con Zeudi Di Palma, aveva rivelato di essere arrivata al limite. Un eventuale ritiro di Tommaso, invece, potrebbe essere dovuto al segreto che si vocifera stia custodendo. Secondo Calvani, però, nessuno dei tre abbandonerà davvero la Casa. Per scoprirlo non resta che aspettare le prossime puntate.

Lo spoiler di Enzo Paolo Turchi

Intanto un ex concorrente ha già involontariamente spoilerato qualcosa su quello che vedremo lunedì sera. Stiamo parlando di Enzo Paolo Turchi, tornato nella Casa del Grande Fratello insieme a sua moglie Carmen Russo per aiutare i gieffini con delle nuove coreografie. Turchi, proprio in quest’occasione, ha svelato che allo spettacolo del 30 dicembre si aggiungeranno anche delle persone misteriose, tra cui Rebecca Staffelli. Non appena si è reso conto della gaffe si è messo le mani nei capelli. I concorrenti l’hanno tuttavia tranquillizzato, dicendogli che già immaginavano Rebecca come guest star.