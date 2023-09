GF, caos tra censure e scuse ad autori: Garibaldi e Vittorio nei guai

La nuova linea anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, che prevede l’assenza di parolacce ed espressioni volgari al Grande Fratello, sta mettendo a dura prova i gieffini. I concorrenti si ritrovano a doversi trattenere, anche quando si tratta di parole che solitamente sono soliti dire durante una comune conversazione. Eppure la scelta di inserire persone non famose tra i Vip, nella Casa di Cinecittà, doveva portare sul piccolo schermo più spontaneità. La nuova linea di Mediaset prevede, però, che il pubblico di Canale 5 venga rispettato evitando espressioni scurrili.

E questo già era diventato chiaro durante la passata edizione, caratterizzata da più squalifiche. Ora, ogni volta che ascoltano una frase poco carina da parte dei concorrenti, i telespettatori iniziano a preoccuparsi. Ad attirare l’attenzione sono stati in queste ore Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, per situazioni differenti. In particolare, il gieffino calabrese si è dovuto tappare la bocca nella serata di ieri per una frase che, nelle passate edizioni, sarebbe sicuramente passata inosservata.

Giuseppe si trova in Tugurio con altri coinquilini e mentre parlava con Anita e Vittorio ha affermato: “Mannaggia la pu***na”. Garibaldi al Grande Fratello si è reso subito conto di aver pronunciato la parolaccia, tanto che si è coperto il viso con le mani. Il concorrente calabrese ha poi chiesto scusa agli autori, consapevole di aver pronunciare una frase scurrile: “No scusa, scusatemi, davvero non mi sono proprio reso conto”.

Non sono finiti qui i problemi di queste ultime ore. Già dopo la prima puntata, sono nate delle complicazioni. Ed ecco che prima della seconda puntata di questa edizione Vip e Nip, nella serata di ieri, Vittorio Menozzi si è lasciato andare a un’affermazione che ha portato la regia a procedere con la censura.

Infatti, non appena il gieffino ha pronunciato queste parole, gli autori hanno deciso di cambiare stanza, inquadrando per qualche secondo il salone della Casa di Cinecittà. Ecco la frase che ha subito attirato l’attenzione della regia: “Mi facevo dei sigarini un po’ particolari e poi mi facevo dei viaggi tutta la notte… Si partiva tutta la notte”.

Come riporta Biccy, Samira Lui si è subito preoccupata: “Oddio, io pensavo intendessi altro, cose diverse che a me fanno paura”. Il modello l’ha poi tranquillizzata: “No, quello no”. Nel corso della seconda puntata del GF di stasera Alfonso Signorini metterà nuovamente in guardia i concorrenti per evitare altre censure? Non resta che attendere per scoprirlo, ma è più probabile che i due gieffini siano stati solo richiamati dagli autori in confessionale.