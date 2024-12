GF, caos sentimentale nella Casa: ecco che cosa sta succedendo

Sono giorni di grande confusione sentimentale per alcuni gieffini, e in particolare per Federica Petagna. La giovane estetista campana è infatti eternamente indecisa tra i sentimenti che prova per Stefano Tediosi e la storia d’amore importante avuta con Alfonso D’Apice. Non sono giorni facili nemmeno per Mariavittoria Minghetti che, nelle ultime settimane, dopo aver quasi accantonato l’interesse nei confronti di Tommaso Franchi, ha iniziato ad approfondire la sua conoscenza con D’Apice, scoprendo sentimenti che non pensava di provare per il coinquilino. Nelle ultime ore però, importanti sviluppi sembrano esserci stati su entrambi i fronti.

La situazione tra Federica Petagna e Stefano Tediosi

Sembra proprio che questa volta Federica abbia scelto (o almeno si spera). La gieffina infatti ha ceduto al corteggiamento spietato dell’ex tentatore Stefano Tediosi e si è lasciata andare a effusioni pubbliche abbastanza spinte.

Dopo aver trascorso qualche giorno distanti, la Petagna e l’ex tentatore si sono infatti riavvicinati e tra di loro è scoppiata definitivamente la passione. Dopo aver chiuso con Alfonso D’Apice (o almeno così pare) nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Federica Petagna ha intrapreso e deciso di approfondire la sua conoscenza con Stefano Tediosi. A testimonianza di ciò, come anticipato, ci sono le effusioni che i due si sono scambiati nelle ultime ore.

Poco fa infatti Federica, mentre chiacchierava con Stefano in giardino, ha ceduto e si è lasciata andare a un bacio appassionato con l’ex tentatore. Il tutto sotto gli occhi dei telespettatori e degli altri inquilini (tra i quali ci sarebbe potuto essere anche il suo ex compagno). Una decisione che potrebbe aver fatto soffrire molto Alfonso, che già durante l’ultima diretta del reality show si era mostrato molto turbato dalla decisione di Federica di tagliare i ponti con lui.

Alfonso e Mariavittoria: nuovi sviluppi

In ogni caso, pare che Alfonso non rimarrà single a lungo. C’è infatti un’altra gieffina che nelle ultime settimane ha palesato un certo interesse nei suoi confronti: Mariavittoria. Proprio per questo, nelle ultime ore la gieffina è stata protagonista di una vera e propria crisi di Tommaso Franchi, il coinquilino con il quale la Minghetti aveva intrapreso una conoscenza prima dell’ingresso di D’Apice nella Casa.

Tommaso è infatti convinto che lui e la Minghetti si sia rotto qualcosa e che la gieffina abbia completamente perso interesse verso di lui da quando nella Casa è arrivato Alfonso.

“So già tutto, so quello che mi ha detto senza che le chiedessi niente”, sono le parole pronunciate da Franchi nel corso di una conversazione con Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato. Insomma, Tommaso sembra tenerci davvero tanto a Mariavittoria e il solo pensiero che lei possa allontanarsi da lui lo fa soffrire.

A quel punto Mariavittoria, vedendo il gieffino in lacrime, si è avvicinata e gli ha chiesto che cosa ci fosse che non andasse: “Non devi venire da me solo perché mi vedi così, devi fare le tue cose“, è stata la lapidaria risposta di Tommaso, che evidentemente in qual momento aveva voglia di stare da solo.

Nel frattempo, sulla questione è intervenuto anche D’Apice che, vedendo Tommaso in quella situazione, ha cercato di tranquillizzarlo. Stando alle parole di Alfonso, Tommaso non ha nulla di che preoccuparsi dal momento che lui e Mariavittoria sono solo buoni amici: “Vedo Mavi come un’amica…”, sono state le esatte parole di D’Apice.

Ci avrà creduto Tommaso? Ma soprattutto, come avrà reagito Mariavittoria dinnanzi a questa friendzone di Alfonso?