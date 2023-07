Gf-Buonamici, Rita Dalla Chiesa contro Lucarelli: “Ti spara la verità”

Continua a far discutere la scelta di arruolare come unica opinionista al Grande Fratello 8 Cesara Buonamici. Sulla vicenda nei giorni scorsi è intervenuta Selvaggia Lucarelli che ha definito la decisione di Mediaset “sbagliata”, ritenendo il volto storico del Tg5 non in grado di calarsi in tematiche di ‘puro’ intrattenimento. A rispondere alla giornalista del Fatto Quotidiano è stata Rita Dalla Chiesa, intervenuta su Instagram sotto a un post di GossipeTv in cui è stato riportato il ragionamento della Lucarelli. La deputata di Forza Italia si è detta assolutamente non d’accordo con il pensiero espresso dalla giurata di Ballando con le Stelle, spezzando diverse lance a favore della Buonamici.

Il botta e risposta tra Lucarelli e Dalla Chiesa

“Può sembrare come dici tu, Cesara è autorevole nel ruolo che ha al tg5. La conosco da sempre, abbiamo praticamente cominciato insieme. Ed è simpatica, pungente, ironica e in grado di spararti, con educazione, le verità in faccia. Credo sia quello che ci vuole in questo momento, dove tutto è sempre troppo sopra le righe. Il pubblico vuole rilassarsi, non ne può più di parolacce, urla e litigi. Almeno, questo è’ quello che penso io”. Così Rita Dalla Chiesa replicando alla Lucarelli che, sul tema ‘Buonamici al GF Vip’, si era pronunciata in questi termini:

“La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”.

Da segnalare come nel botta e risposta emerga in modo chiaro la posizione di Dalla Chiesa che ha detto senza troppo girarci attorno che pure per lei il reality show più spiato d’Italia aveva preso una direzione totalmente sbagliata. Sarà anche per questo che, in diverse occasioni, non ha ceduto alle lusinghe di Alfonso Signorini.

Si ricorda infatti che l’ex volto di Forum ha dichiarato in passato di essere stata cercata dalla produzione del programma per entrare a far parte del cast. Alla fine ha sempre declinato le ‘avances’. Probabilmente anche perché non riteneva l’immagine della trasmissione in linea con la sua.

GF 8, sarà rivoluzione

Lo sbarco nel programma della Buonamici è l’emblema della rivoluzione in atto. Rivoluzione che ha portato a far rotolare anche la testa di Giulia Salemi. L’influencer sembrava sicura di mantenere il suo ruolo di esperta social all’interno del programma (addirittura si era parlato di una sua possibile promozione in qualità di opinionista al posto di Orietta Berti o Sonia Bruganelli). E invece la figura ad hoc specializzata nel selezionare e leggere i tweet è stata cancellata. Così l’italo-iraniana è rimasta con un pugno di mosche in mano.