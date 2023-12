GF, bufera su Maddaloni: la moglie lo difende e attacca la Luzzi

Nelle scorse ore, Marco Maddaloni è stato fortemente criticato dai telespettatori del Grande Fratello dopo aver negato di aver detto determinate frasi su Giuseppe Garibaldi durante una conversazione con Beatrice Luzzi. La polemica si è ingigantita a tal punto che ha deciso d’intervenire la moglie del judoka, Romina Giamminelli. Ma, procediamo con ordine. Durante la vigilia di Natale, Maddaloni avrebbe definito il bidello un burattinaio e un giocatore che manovra abilmente le dinamiche del gioco. In seguito, l’attrice ha deciso di riferire il tutto a Garibaldi, chiedendogli delle spiegazioni.

Quest’ultimo, però, non ha preso affatto bene le accuse, tanto da reagire tirando un violento pugno al muro. Dopodiché, Garibaldi ha deciso di confrontarsi direttamente con Maddaloni, per chiarire come siano andate realmente le cose. A quel punto, lo sportivo ha negato di averlo definito un burattinaio, facendo passare così Beatrice come una bugiarda. Da lì, i fan della gieffina si sono mobilitati, iniziando a far girare il video del discorso fatto da Marco alla Luzzi: sebbene non pronunci letteralmente la parola “burattinaio”, nei filmati lo definisce comunque un giocatore che muove le fila del programma.

Per questo, Maddaloni è finito nella bufera e diversi utenti hanno dichiarato di essere rimasti molto delusi dal suo atteggiamento, tanto da volerlo eliminare al prossimo televoto. Addirittura, c’è anche chi ha parlato di una forma di bullismo nei confronti di Beatrice Luzzi. Di fronte a tali accuse, la moglie di Marco, Romina Giamminelli, ha pubblicato un video per prendere le sue difese. La modella ha dichiarato di trovare allucinanti gli insulti verso il marito, che sarebbe tutto al di fuori che un bullo.

“Sui social la gente è cattiva e maligna. Non avete idea del termine ‘bullismo’, ma sapete cosa significa? Ve lo dice una che ha subito attacchi di bullismo a causa del colore della mia pelle”, ha detto Romina. Dopodiché, la moglie dello sportivo ha attaccato direttamente le fan di Beatrice Luzzi insieme alla stessa attrice, lanciando una forte insinuazione: “Voi volete difendere la vostra prediletta ma la vostra prediletta non si sta comportando tanto bene”.

Insomma, Romina sembra essere veramente furiosa e non si è risparmiata nel cercare di proteggere suo marito. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se Alfonso Signorini deciderà di riferire a Marco Maddaloni quanto detto dalla moglie e, soprattutto, se darà la possibilità a Beatrice Luzzi di replicare alle accuse della donna.