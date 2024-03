GF, botta e risposta tra le Luzzers e Fiordaliso: dove ha toppato

Questa mattina è stata pubblicata l’intervista di Fiordaliso per Chi dove ha rivelato perché secondo lei vincerà Beatrice Luzzi. Ritiene che l’attrice rappresenti tutte quelle donne su con l’età che vogliono una rivincita a causa di alcuni fallimenti. Ma oltre a ciò ha espresso anche la sua perplessità per “l’odio immotivato” che c’è su Anita Olivieri.

In molti hanno fatto notare alla cantante quanto siano sbagliate le sue parole. Innanzitutto, secondo il suo ragionamento, coloro che fanno il tifo per la Luzzi sono prettamente donne su con l’età, ma non è così. L’attrice infatti è seguita da tantissimi giovani che fanno il tifo per lei e in molti la considerano come un “modello di forza e libertà“, avendone data prova sempre più spesso in questi mesi.

Ma la cosa che più ha fatto infuriare i fan è l’attacco perché Anita “non viene amata per pregiudizio”. Fiordaliso sostiene che questa retrosia nei suoi confronti c’è perché è giovane e bella. Ma non è così. Tante volte la Olivieri ha dimostrato di essere sgarbata ed usare frasi molto dure nei confronti di Beatrice e non solo. E per lei parlano anche i televoti dato che ottiene percentuali molto basse e ed ogni volta rischia di uscire.

Nonostante per mesi sia stata molto tutelata, dal pubblico non è mai riuscita ad essere apprezzata davvero e di certo la colpa non è della sua bellezza. Risulta strano che una persona intelligente come Fiordaliso non riesca a capire dove la giovane sbagli e perché “la gente non la capisca“.

La risposta di Fiordaliso

La cantante dopo le tantissime critiche ricevute, ha deciso di rispondere su X molto stizzita. È stanca che le fan di Beatrice, le Luzzers, le sottolineino ogni errore che fa. Ritiene che ogni suo discorso venga travisato e che c’è troppa pesantezza “e acidità“.

I fan sono fan, ingigantiscono e fanno guerre spesso per il nulla. Ma che Fiordaliso spesso abbia cercato di non esporsi troppo a favore di Beatrice o di altri nella Casa è realtà. Questa intervista dimostra la scarsa capacità di lettura di quello che sta diventando un fenomeno.

Nella storia del Grande Fratello non era mai successo che una donna, non giovanissima, riuscisse non solo ad ottenere così tanti consensi (ottenendo percentuali altissime ad ogni televoto), ma anche ad accrescerli anziché perderli nel tempo. La lunga durata del reality non ha fatto altro che aumentare la forza di Beatrice tanto che ad oggi la sua vittoria potrebbe sembrare scontata, ma al tempo stesso è la più desiderata.