GF, bomba su Luca Calvani: rivelata l’esistenza di un diario segreto

Una cosa pare essere certa ormai: Jessica Morlacchi è tornata da poco all’interno della Casa più spiata d’Italia e sembra che il suo unico obiettivo ora sia quello di mettere in discussione tutti coloro che, nel corso dei suoi primi mesi passati all’interno del reality show, si sono comportati male con lei. Primo tra tutti Luca Calvani, per il quale la Morlacchi non ha mai fatto mistero di provare qualcosa ma che nell’ultimo periodo si è trasformato in uno dei suoi più acerrimi nemici.

Le cose tra i due infatti erano nettamente peggiorate prima dell’uscita della Morlacchi dal reality show e già dalle prime ore successive al ritorno di Jessica nella Casa, sono nuovamente venuti a galla i loro problemi. In effetti, da quando l’ex cantante dei Gazosa è tornata in pianta stabile all’interno della Casa, lei e Calvani hanno cercato di evitarsi e frequentare persone differenti, proprio per evitare di far nascere un nuovo scontro.

Nelle ultime ore però, la Morlacchi ha intrattenuto una conversazione con Pamela Petrarolo, che le ha rivelato un retroscena molto interessante su Calvani. Dettaglio che la Morlacchi non ha poi esitato a condividere con un’altra gieffina: Mariavittoria Minghetti. Ecco che cosa si sono dette.

Il diario segreto di Luca: a cosa serve?

Da quando la Morlacchi ha fatto ritorno nella Casa, ha stretto amicizia con Pamela Petrarolo. Proprio con quest’ultima, come anticipato, la Morlacchi nelle ultime ore ha intrattenuto una lunga conversazione, parlando di tutti i problemi avuti nei mesi passati con Calvani, e non solo.

Poco dopo però, la chiacchierata ha preso un’altra piega, dal momento che la Petrarolo ha deciso di rivelare alla Morlacchi un dettaglio sconosciuto a molti su Calvani. A quanto pare, il gieffino avrebbe una sorta di diario segreto, nel quale periodicamente si occupa di annotare tutto ciò che ha guadagnato nel corso della sua permanenza all’interno della Casa.

Un vero e proprio scoop, che la Morlacchi non è riuscita a tenere per sé. Poco dopo infatti, l’ex cantante dei Gazosa ha deciso di rivelare questo succulento retroscena a un’altra coinquilina: Mariavittoria Minghetti, alla quale la Morlacchi è sempre stata molto vicina.

“Se provo ancora bene per lui? Ma no, niente. Anzi, lui mi sta proprio sulle scatole e lo ripeto. Per me ormai è una persona che se c’è o non c’è è uguale e non mi frega più nulla di lui. […] Poi è ovvio che non lo odio, se sento che lui si sente male mi dispiace. Mica gli auguro queste cose”, sono state le prime parole di Jessica a Mariavittoria.

Poi la confessione sul diario segreto tenuto da Calvani: “Prima Pamela mi ha detto che Luca le ha fatto vedere tutto il suo diario, dentro c’ha scritto tutti i soldi che ha guadagnato fino ad adesso. […] I soldi sì, quelli che ha preso fino a ora stando qui dentro. Come non hai capito? Non ti ricordi che lui ha questo…”.

Peccato che subito dopo, la Morlacchi sia stata censurata dal Grande Fratello. Infatti, a giudicare dalle clip mandate in onda, a un certo punto della conversazione la regia del reality show ha deciso di togliere l’audio, probabilmente per evitare che il pubblico venisse a conoscenza di ulteriori dettagli sul registro personale di Luca Calvani.

Per saperne di già occorrerà quindi aspettare la prossima diretta del Grande Fratello, in programma per lunedì 27 gennaio, sperando che il conduttore e le due opinioniste decidano di tirare in ballo l’argomento.