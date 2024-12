GF, Bernardo e Maxime litigano per Amanda: “Arrivati alle mani”

Tensione alle stelle al Grande Fratello tra Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda. Fin dal suo arrivo, il fratello di Jovanotti si è preso una bella cotta per Amanda Lecciso, corteggiandola senza sosta e arrivando persino a dedicarle una serenata. Peccato che lei, finora, non abbia mostrato interesse e sia rimasta piuttosto distaccata. A complicare le cose ci ha pensato Maxime, che da poco entrato nella Casa, ha ammesso di essersi invaghito di Amanda e, con molta tranquillità, ha chiesto a Bernardo se potesse provarci con lei. Anche con il rugbista, però, la Lecciso è rimasta sulle sue, preferendo continuare il suo percorso senza lasciarsi coinvolgere.

Nelle ultime ore, alcuni atteggiamenti di Maxime avrebbero infastidito in modo particolare Bernardo, tanto da scatenare un acceso scontro tra i due. “Adesso vado a chiedere se si possono toccare le persone con tale violenza. Non lo so”, ha detto il fratello di Jovanotti prima di correre in confessionale. Al che, molti spettatori si sono agitati, chiedendosi se ci fossero stati scontri fisici censurati dalla regia del Grande Fratello. Anche gli altri inquilini si sono mostrati preoccupati e hanno chiesto spiegazioni a Chiara Cainelli. Quest’ultima si è limitata a raccontare che, mentre stava parlando con Perla, la figlia di Maria Monsè, Maxime avrebbe rivolto un commento spiacevole a Bernardo.

“Abbiamo visto che Max e Berny stavano litigando e Max l’ha mandato a fan*ulo tre o quattro volte. Poi ha detto che Max gli ha fatto così alla spalla. Ti giuro”, ha spiegato Alfonso D’Apice, chiarendo quanto era accaduto tra i due gieffini. Il motivo del litigio tra Bernardo e Maxime è stato, ancora una volta, l’interesse per Amanda. A quanto pare, Bernardo ha regalato una caramella alla sorella di Loredana Lecciso, ma lei l’avrebbe poi data a qualcun altro. Questo gesto ha ferito Bernardo, che si è ripreso la caramella, provocando la reazione di Maxime.

A quel punto, è intervenuto lo stesso Bernardo Cherubini. Bernardo ha spiegato che Maxime non aveva intenzione di ferirlo, ma, seppur senza malizia, il suo è stato un gesto che ha percepito come intimidatorio: “A me ha fatto male, ma non voleva. Non c’è stata una discussione. Solo che mi ha rotto una clavicola per attirare la mia attenzione. Non ha misurato la forza, era intimidatorio e quindi ho chiesto”.

Bernardo ha raccontato che, a causa della cotta presa da entrambi per Amanda Lecciso, lui e Maxime hanno iniziato a punzecchiarsi inutilmente. Cherubini ha aggiunto, però, che Amanda continua a restare indifferente nei confronti in entrambi. In effetti, mentre loro litigavano, lei dormiva beatamente.