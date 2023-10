GF Beatrice Luzzi: agghiacciante frase su Schwazer (video)

Beatrice Luzzi nel mirino. L’attrice è finita nuovamente al centro di una polemica, a causa di un’inaspettata uscita contro uno dei suoi compagni, ovvero Alex Schwazer. Proprio ieri, giovedì 19 ottobre, lo sportivo ha scioccato tutti quando, durante le nomination, ha rivolto una pesante accusa nei confronti della donna. Prima, Alex le ha detto di averci provato con un uomo più giovane, prendendosi gioco di Giuseppe e non portando rispetto ai suoi figli che la guardano da casa. Poi, successivamente, ha anche insinuato che l’attrice abbia un interesse nei suoi confronti e che ci avrebbe provato con lui se non fosse stato sposato.

Delle allusioni veramente pesanti, che continuano a risuonare nella testa di Beatrice ancora oggi, venerdì 20 ottobre. In queste ore, infatti, la Luzzi ha espresso più volte il suo disappunto verso Alex e, proprio poco fa, ha avuto uno sfogo con Fiordaliso. Le due stavano chiacchierando in salone, quando, ad un certo punto, hanno visto arrivare Schwazer in cucina. Ecco che, proprio in quel momento, Beatrice ha pronunciato una frase che non è passata affatto inosservata. “Eccolo là, è anche uno scorretto e l’ha dimostrato a livello internazionale”, ha detto. “No no, non la voglio sentire questa cosa”, ha subito risposto Fiordaliso. “Eh, però esiste”, ha però ribattuto Beatrice.

Chiaramente, Beatrice ha voluto far riferimento alle accuse di doping che hanno segnato la vita e la carriera sportiva del marciatore. Com’è noto, la vita di Alex è cambiata quando, il 6 agosto del 2012, durante le Olimpiadi di Londra, è stato trovato positivo durante un controllo antidoping. In quell’occasione, Schwazer ha ammesso la sua responsabilità, rimanendo sospeso per ben tre anni e mezzo.

Dopo anni difficili, nel 2016 ha deciso di ricominciare e partecipare alle Olimpiadi di Rio. Ma, poco prima di prendere parte all’evento sportivo, è stato nuovamente squalificato, risultando ancora positivo al doping, fino al 2024. Tuttavia, è stato poi assolto dal Tribunale di Bolzano per questa squalifica e, come ha più volte dichiarato anche nella Casa, ora ha intenzione di partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Difatti, passa la maggior parte del suo tempo nella Casa proprio ad allenarsi per l’evento.

Dunque, una vicenda delicata quella che ha coinvolto Alex, che nessuno in Casa aveva mai provato a toccare. Resta da scoprire se Alfonso Signorini deciderà di mostrare al marciatore tali immagini, dato che c’è chi, addirittura, chiede già di prendere provvedimenti. Ad ogni modo, ci sono pochi dubbi sul fatto che la reazione del marciatore sarebbe alquanto accesa e potrebbe succedere veramente di tutto. Non resta che attendere la puntata di lunedì 23 ottobre per scoprire cosa accadrà.