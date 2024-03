GF, Beatrice dopo l’aereo dei fan: “ecco cosa farò una volta uscita”

Beatrice Luzzi continua a ricevere manifestazioni di supporto dai fan. Oggi, mentre era in giardino, un aereo dedicato a lei ha sorvolato i tetti della casa del Grande Fratello. Lei, dopo aver ringraziato per il gesto, annuncia ciò che farà una volta uscita. L’obiettivo è quello di realizzare qualcosa per chi ha fatto il tifo per lei in questi mesi. Prima però, si prenderà una pausa.

Manca sempre meno al termine della diciassettesima edizione del Grande Fratello. Il 4 aprile scopriremo il nome del concorrente che uscirà dalla casa da vincitore. Assoluta protagonista del programma è stata sicuramente Beatrice Luzzi, che fin dal primo momento è stata in grado di creare le dinamiche più interessanti.

Il carattere e la personalità dell’attrice hanno fatto sì che divenisse da subito uno dei personaggi più amati di questa edizione, ricevendo continuo supporto da gran parte dei telespettatori. Ed è proprio per questo che il suo è stato il primo nome ad essere stato annunciato come finalista da Alfonso Signorini.

Mentre Beatrice passa gli ultimi giorni all’interno della casa più spiata d’Italia, l’amore dei fan continua a farsi sentire. Poche ore fa infatti, la Luzzi ha ricevuto un aereo personalizzato inviato direttamente dai telespettatori più appassionati. Il messaggio era chiaramente rivolto all’attrice e sottolineava l’unione che si è creata tra coloro che la supportano.

Alla vista dell’aereo, Beatrice ha subito sentito il bisogno di ringraziare il suo pubblico e si è lasciata scappare qualche indiscrezione sul suo futuro dopo l’esperienza nel reality show.

L’attrice ha annunciato che ha deciso di prendersi 40 giorni di pausa una volta uscita dal Grande Fratello. Questo tempo, ha aggiunto, le servirà per passare del tempo con la sua famiglia e, in particolare, con sua madre e i suoi figli.

Oltre al periodo di pausa però, Beatrice ha anche aggiunto che nelle sue intenzioni c’è quella di fare qualcosa di bello per i suoi fan:

Dopo 40 giorni riusciamo a creare qualcosa di bello quando esco

In particolare, la Luzzi ha parlato di una trasmissione, che sia in radio, in tv o sul web.

Magari ci inventiamo una trasmissione insieme per confrontarci, per affrontare tanti temi della vita

Beatrice sembra voler restituire l’amore che il pubblico le ha donato durante questa esperienza e sembra voler regalare loro un progetto professionale. Speriamo allora che i media si interessino all’idea della Luzzi e che decidano di dare spazio a colei che potremmo definire come la vera scoperta di questa edizione del Grande Fratello.