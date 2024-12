GF, battuta infelice di Tommaso su Napoli. Scoppia la polemica

Tommaso Franchi, protagonista di quest’ultima edizione del Grande Fratello, si è trovato ancora una volta al centro di alcune polemiche. Una sua battuta infelice sulla città di Napoli gli ha difatti attirato diverse critiche sia da parte dei coinquilini che da parte dei fan del programma. Scopriamo meglio che cosa ha detto nello specifico e perché ha scatenato l’indignazione del web e dei compagni.

La battuta di Tommaso su Napoli al Grande Fratello

Quest’ultima edizione del Grande Fratello sta facendo parecchio discutere. Nelle ultime ore al centro delle polemiche si è ritrovato nuovamente Tommaso Franchi, già oggetto di attenzione da parte del pubblico a causa di un presunto segreto che starebbe nascondendo. Ad attirare su di sé le critiche da parte dei telespettatori è stata una battuta infelice su Napoli fatta recentemente dal gieffino. Tutto è iniziato da una chiacchierata in giardino tra il diretto interessato ed altri coinquilini, nello specifico Mariavittoria Minghetti, Javier Martinez, Shaila Gatta e Giglio.

A scatenare la battuta è stata una frase pronunciata da Minghetti:

Sta schiacciando in seconda linea, batte e poi entra il libero. Il libero quando entra in prima linea, poi esce dal campo.

Proprio il modo di pronunciare la parola “libero” da parte del medico estetico, che ha accentuato la lettera b, ha portato Tommaso ad intervenire e specificare che “libero” si pronuncia con una sola b. A quel punto Mariavittoria gli ha risposto con fare ironico che a Roma si usa calcare la b. La gieffina ha poi chiesto a Shaila Gatta come pronunciano la parola a Napoli, provocando la frase infelice da parte di Franchi che ha affermato “A Napoli nessuno è libero” per poi mimare il gesto delle manette.

Immediatamente sia Giglio che Javier, lì presenti, gli ha fatto notare come la sua battuta fosse stata di cattivo gusto. Shaila, invece, non si è resa conto dello scivolone e ha chiesto spiegazioni, portando Martinez a risponderle che era meglio non ripetere quanto detto da Tommaso. Sul web sono stati molti gli utenti a commentare la battuta del gieffino, la quale ha scatenato diverse polemiche da parte dei telespettatori. Alcuni di loro hanno affermato come Tommaso dovrebbe porre le sue scuse ai napoletani.

