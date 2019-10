GF, Audrey scrive ad Enrico: “Perdonami se ti ho illuso, amo un altro”

Grande Fratello, niente lieto fine per Enrico Contarin e Audrey Chabloz. Lei è innamorata di un altro e chiede perdono

Audrey e Enrico del Grande Fratello 16. I due non sono una coppia, niente lieto fine per il secondo classificato nel reality di Canale 5 e la bellissima modella di Aosta. Dopo gli avvicinamenti, il bacio scambiatosi durante la feste del GF e la lettera che Contarin ha scritto all’amata, ora a rivelare tutta la verità è la stessa Audrey. Come aveva fatto prima di lei Enrico, la Clabloz ha scritto una lettera sul settimanale DiPiù, spiegando cosa è successo tra di loro e la sua attuale situazione sentimentale. Parole forti quelle scritte da Audrey che ha spiegato anche di essersi innamorata di un altro ragazzo. Non ci sono più speranze per il simpaticissimo Enrico.

Audrey innamorata di un altro, l’appello a Enrico: “Perdonami se ti ho illuso!”

“Perdonami se ti ho illuso“, scrive Audrey sulla rivista DiPiù. La sua è una lettera a cuore aperto all’ex coinquilino della casa più spiata d’Italia. “Tu sei un tipo giocherellone, e non ti avevo preso sul serio: al massimo, pensavo ad una infatuazione, a qualcosa di passeggero. Ora so che non era così. Siamo andati a cena fuori con Ambra e Kikò, mi ha fatto piacere, ma pensavo che avessi capito che c’era solo amicizia dato che sopo la cena ognuno è andato per la sua strada“, scrive la modella. Poi continua: “Dopo aver letto la lettera ho riflettuto. Forse il fatto di averti voluto bene sin da subito ha fatto sì che poi non mi sia accorta di poter essere fraintesa. Perdonami se ti ho illuso, ma non ho mai giocato con i tuoi sentimenti, semplicemente li ho sottovalutati. Non sono mai stata attratta da te, non mi è mai scattato un interesse fisico per poter pensare ad un eventuale fidanzamento“.

Enrico risponderà a Audrey?

Dopo aver letto le dichiarazioni, Enrico sceglierà di rispondere ad Audrey? Oppure la storia ha trovato finalmente il suo punto di arresto? Staremo a vedere!